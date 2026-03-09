Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrolterra

Renfe mejorará la accesibilidad e iluminación de varias estaciones de Ferrolterra

En Galicia, el programa incluye actuaciones en un total de 18 de Ancho Métrico y Media Distancia

Redacción
09/03/2026 18:30
Estación de tren de Xuvia
Estación de tren de Xuvia
Daniel Alexandre
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció  el inicio del programa de actuaciones de alto impacto –en estaciones de Cercanías y Ancho Métrico– de Renfe, un plan conocido como 'A Punto' que busca “mejorar de forma rápida y visible el estado de un número significativo de estaciones en el menor tiempo posible”. Entre aquellas que verán revertido su “deterioro” y mejorado la experiencia de sus personas usuarias se encuentran varias ubicadas en municipios de Ferrolterra.

Desde el Gobierno central indican que la inversión prevista para estas actuaciones, que afectarán a un total de 110 estaciones del Estado durante 18 meses entre 2026 y 2027, asciende a 24,8 millones de euros. El coste de cada una de ellas oscilará entre los 100.000 y los 300.000 euros.

Ancho Métrico

Así las cosas, en el caso concreto de Galicia y la zona noroeste, la aportación supondrá 2,4 millones. La primera fase de estos trabajos prevé incluir actuaciones en las estaciones de O Alto do Castiñeiro, Pedroso, Xuvia, San Sadurniño o Santa Icía, todas ellas enfocadas a mejoras en elementos como “la iluminación, la accesibilidad, los vestíbulos y las barandillas”, entre otras.

Estación de tren de Ferrol en imagen de archivo

Renfe ofrecerá transporte por carretera a los viajeros de la línea Ferrol-A Coruña el 27 y 28

Más información

Mientras, en un segundo periodo de actuación, las tareas se llevarán a cabo en Moeche, O Ponto, Sedes y Cerdido –además de en Folgueiro, Viveiro Apeadero, San Cibrao, Marzán, Fazouro, Xuances, Os Castros, Entrambarrías y Madeiro, estas últimas fuera del área ferrolana–.

Cabe destacar que el plan 'A punto' identifica, prioriza y programa intervenciones que generen “mejoras significativas a corto plazo, de escasa complejidad técnica y un alto retorno en la percepción sobre la calidad del servicio por parte de las personas usuarias”, expone el Ministerio.

A la hora de valorar la elección y priorización de estas actuaciones, la empresa pública tiene en cuenta el impacto en viajeros beneficiados, el nivel de urgencia o la duración de las tareas, entre otras cuestiones como la posibilidad de ejecución estandarizada en varias estaciones.

