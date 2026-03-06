El Día Internacional de la Mujer marca el fin de semana en los municipios

Un momento de la jornada en San Sadurniño Cedida

Los diferentes municipios de Ferrol, Eume y Ortegal ya han empezado con las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) con todo tipo de propuestas. Una de las primeras localidades en comenzar su programación fue San Sadurniño, que, además de preparar “Contacontos pola igualdade” para los más pequeños, izó la bandera feminista delante de la Casa Consistorial, donde permanecerá durante todo el mes de marzo. Asimismo, se puso en valor el sector de los cuidados con el tradicional aireado de mandiles y, por el momento, habrá que esperar para que continúen los actos.

También Mugardos celebró este viernes el acto central de esta conmemoración, y es que a las 12.00 horas se llevó a cabo una concentración institucional en las inmediaciones del Ayuntamiento, momento en el que se recordó que las actividades con motivo de este día se alargarán hasta el próximo mes de abril.

Por su parte, Neda, asimismo, arrancó con sus propuestas que, en esta ocasión, se inauguraron con “Abrindo camiños de igualdade”, un acto institucional donde diversas mujeres trabajadoras de la villa tomaron la palabra.

Eventos para el sábado

Este sábado, día 7, será, asimismo, una jornada concurrida en muchos otros puntos de la comarca de Ferrolterra. En el caso de Narón, habrá celebración por partida doble. La primera será en el centro comercial Odeón, donde la asociación Mulleres Ártabras celebrará varios talleres. Al mismo tiempo, el Centro de interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix) propone un recorrido audioguiado donde “os visitantes poderán escoitar en primeira persoa o relato de María López, veciña de Neda e muller de Juan Lestache, fundador da fábrica de fariñas de Xuvia”, explican desde el museo.

También será el turno de Mañón y Moeche. La primera de estas localidades propone una jornada en la nave del mercado para disfrutar de un espectáculo en el que se entremezclarán historias y memorias de aquellas que “deron forma á nosa identidade colectiva”. De esta forma, a partir de las 12.00 horas, Vero Rilo será la encargada de transportar, a través de ríos y lavaderos, a un público que rescatará “o patrimonio oral que durante séculos viviu neses espazos”. Se trata de un programa para todos los públicos con entrada libre.

Por otra parte, en el caso del segundo municipio —puesto que su programación se extiende hasta mediados del mes que viene—, la cita de esta jornada tendrá como eje central la Xuntanza de Mulleres de Mañón, una cita en la que, además de una comida popular, se podrá disfrutar de música en directo. La lectura del manifiesto institucional se celebrará el día 9 de la mano de los alumnos del CEIP Francisco López Estrada.

De esta forma, las actividades se prolongarán en muchos de los concellos durante todo el presente mes, pero algunos iniciarán sus propuestas el propio domingo. Este es el caso de, por ejemplo, Valdoviño, que ese mismo día y como acto central hará entrega del galardón del 8M a María Jesús García Funcasta, “unha das grandes valedoras do movemento asociativo e do seu papel como dinamizador sociocultural”, indican desde el gobierno de Alberto González.

El acto, con entrada gratuita hasta completar aforo, también contará con la participación del Centro Cultural Rosalía de Vilaboa, que debutará con “Mulleres en tempos dalgún día”, una obra escrita y dirigida por Ana María Bouza.

Pontedeume se suma a esta iniciativa con una jornada de “homenaxe, concienciación e reflexión” que convoca a todas aquellas interesadas a la Praza Real, donde tendrá lugar la lectura pública de un manifiesto institucional “en recoñecemento á loita pola igualdade e os dereitos das mulleres”, explican desde el Ayuntamiento. Esta actividad será amenizada, además, por la Escola de Música Charamela, encargada de poner la banda sonora con un concierto que funcionará, asimismo, como un “espazo cultural e de reflexión sobre a importancia da igualdade de xénero”.

Y, a las 18.30 horas, tendrá lugar el acto del Día Internacional da Muller en Cedeira. El auditorio municipal será el escenario para que el Equipo de Igualdade del IES Punta Candieira lleve a cabo la entrega de los premios del II Concurso de Carteis 8M —que repartirá 600 euros en premios para tres categorías—. A esa propuesta le seguirá, como punto final, la representación de la performance “As que estiveron, as que están e as que virán”, una iniciativa en la que toman parte mujeres de todas las edades del municipio, encargadas de repasar la historia, pero también de tener en cuenta el porvenir al que aspira el municipio.

Por último, y de vuelta en Narón, el Concello otorgará el reconocimiento de “Muller do Ano”. Como en cada edición, hasta el mismo día no se conocerá a la mujer elegida por el pleno