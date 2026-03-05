La Diócesis de Mondoñedo Ferrol recogió el año pasado casi 279.000 kilos de ropa a través de 81 contenedores

Uno de los contenedores de Cáritas, situado en Neda, que forma parte de una red de más de 80 unidades de depósito F.A.

Servicios Comerciales de Inserción laboral, iniciativa promovida por Cáritas en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol e integrada en la cooperativa estatal Moda re-, acaba de presentar sus resultados de 2025, un ejercicio "que ha marcado un punto de inflexión en la gestión del residuo textil en España", apuntan.

Y es que desde enero del pasado año, la recogida selectiva es obligatoria para todos los municipios, conforme a la Ley 7/2022 y la normativa europea. En este contexto, la referida entidad "consolida su papel como actor clave del sistema en la diócesis, demostrando que la ropa es un recurso valioso, no un residuo"

Durante 2025, la firma Servicios Comerciales de Inserción laboral recogió 278.981 kilos de ropa a través de 81 contenedores distribuidos en 27 municipios, lo que supone un 15% más con respecto al año 2024.

El compromiso con el entorno y con las personas "es la base fundamental del proyecto de inserción", que en 2025 sumó cuatro empleos, tres de los cuales han sido de inserción social, ya que se corresponden con personas en situación de vulnerabilidad.

El proyecto cuenta también con una tienda y un punto de venta, "que responden a un modelo innovador de tienda-escuela, donde personal de inserción adquiere conocimientos y destrezas de gestión comercial y atención al público guiados por un equipo de profesionales especializados en el sector del retail", subrayan desde Cáritas.

Espacios solidarios

Recuerdan que "estas tiendas son también espacios solidarios que ofrecen una atención digna a personas en riesgo de exclusión", que pueden acceder a una entrega social basada en una experiencia de compra totalmente normalizada sin coste alguno.

En 2025, este sistema permitió donar más de 300 prendas a personas en situación de vulnerabilidad en la Diocesis de Mondoñedo-Ferrol.

Servicios Comerciales de Inserción laboral forma parte de Moda re-, la cooperativa de iniciativa social impulsada por Cáritas Española. Esta estructura común permite compartir conocimiento, profesionalización, trazabilidad e innovación tecnológica en todo el territorio nacional. La labor de la citada firma en la gestión de residuo textil en la diócesis local se suma a la de otros 50 socios en diferentes zonas de España.

En total, la cooperativa Moda re- ha recogido 50.925.825 kilos de ropa a través de una red de 9.172 contenedores distribuidos por todo el territorio español.

Moda Re

El modelo de Moda re- va más allá de la recogida: gestiona el ciclo completo del textil usado, incluyendo clasificación, preparación para reutilización, reciclaje, donación y venta responsable. En este ámbito, la cooperativa se consolida como la mayor red de venta de ropa de segunda mano del país en número de tiendas, con 191 puntos de venta al cierre de 2025.

Moda re- destaca además por ser una herramienta real de inclusión sociolaboral, con 932 empleos de inserción en 2025. Estas cifras reflejan la capacidad operativa de un modelo de economía circular consolidado, fruto de los casi 40 años de experiencia de Cáritas en la recogida y gestión de ropa con fines sociales y solidarios, iniciada en los tradicionales roperos parroquiales.

A lo largo del recorrido de transformación y profesionalización de esta cooperativa, que agrupa a 50 empresas de inserción de toda España, Moda re- se ha situado como uno de los principales proyectos de reutilización y reciclaje textil del sur de Europa, afianzándose también como partner estratégico de empresas clave de la industria, combinando sostenibilidad, inclusión y eficiencia en todo el ciclo de vida del textil.

Los datos de 2025 confirman una evolución positiva para Servicios Comerciales de Inserción laboral EIL SLU y la cooperativa Moda re-, pero este balance debe leerse en un contexto especialmente complejo para el conjunto del sector textil, que se enfrenta a una crisis sin precedentes marcada por la sobreproducción global de moda, el descenso en la calidad de muchas prendas, la saturación de los mercados internacionales de segunda mano y el incremento sostenido de los costes logísticos. Factores que están tensionando seriamente el sistema.

A esta coyuntura se suma el retraso en la implantación del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor. Mientras tanto, la obligación de recogida selectiva desde 2025 no ha ido acompañada de un mecanismo de financiación estructural suficiente, generando un desequilibrio que recae principalmente en los operadores que, como Moda re-, ya están prestando el servicio. “Durante décadas, los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción hemos sostenido esta actividad sin una compensación estable, evitando que millones de kilos de ropa terminaran en vertederos y demostrando que es posible combinar eficiencia ambiental con impacto social”, declara Noema Paniagua, directora general de Moda re-.