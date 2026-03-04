Mi cuenta

Primeras actividades de un amplio programa en Ferrolterra para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

Talleres, piezas audiovisuales o formación en la agenda de este viernes por el 8M

Redacción
04/03/2026 16:41
"Mulleres da Reconversión" se presentará el viernes en la Casa da Cultura de Fene
"Mulleres da Reconversión" se presentará el viernes en la Casa da Cultura de Fene
Iago Varela
Los Concellos de Ferrolterra se vuelcan estos días con programaciones destinadas conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer. La jornada de este viernes 6 de marzo está protagonizada por diversas propuestas, pasando por formaciones o talleres hasta la presentación de piezas audiovisuales.

Así, las aulas del CPI Atios de Valdoviño acogerán el obradoiro “Fóra de xogo”, una iniciativa que busca combatir los micromachismos en el ámbito deportivo. En Ortigueira, el Aula Cemit albergará “Herramientas digitales para tu negocio”, dirigida a mujeres emprendedoras que quieran adquirir competencias para “crecer de local a global”.

En el caso de San Sadurniño, el Consistorio adelanta el tradicional colgado de la bandera feminista en el balcón del concello, al que se suman los mandiles en una acción que pretende visibilizar el peso de los cuidados. Tomarán parte de este acto reivindicativo la EIM A Rolada y el Centro de Día.

 Neda y Fene centrarán sus actos de mañana en el audiovisual. En el primero de los casos, la Casa da Cultura (20.00 horas) acogerá “Abrindo camiños de igualdade”, mientras que en el segundo se estrenará el documental de Iago Varela “Mulleres da Reconversión” (18.00 horas).

