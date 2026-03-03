Viajeros "tirados" sin tren ni transporte alternativo en Ortigueira por una incidencia en la vía

Imagen de archivo de la estación de Ortigueira Daniel Alexandre

Son varios los viajeros que han mostrado su indignación este martes a este periódico al encontrarse "tirados" por la cancelación de las líneas de la antigua Feve en la zona de Ortegal.

En concreto, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) informaba pasadas las 10.00 horas en sus canales habituales de que se encontraba suspendida la circulación de media distancia Ferrol-Ribadeo-Oviedo y la de Ferrol-Ortigueira de cercanías.

Explicaban que era "debido a una incidencia de un tren entre Cerdido y Ponte Mera". Uno de los afectados, asegura que quiso coger el tren que pasa por la parroquia ortigueiresa de Loiba a las 9.50 horas "y no llegó ni ese ni otro", incidiendo en que al telefonear a Adif "nos cuelgan el teléfono".

Afirma que no han recibido, a la hora a la que se publica esta información, ningún otro medio para llegar a destino y que tampoco saben nada al respecto los trabajadores de la estación de Ortigueira a pesar de que el Administrador, a las 12.26, informaba de que "se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros".