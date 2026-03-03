Ferrolterra tiene 68 demandantes de empleo más que el mes anterior

Imagen de archivo de un trabajador de hostelería AIEG

Son 68 personas más que el mes de enero las que están buscando un trabajo en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Así lo atestiguan los datos del paro correspondientes a febrero, que se han hecho públicos este martes por parte del Ministerio de Trabajo y la Consellería de Emprego e Igualdade los ha desgranado por municipios.

En Galicia hay un total de 116.058 demandantes de empleo, creciendo en 914 con respecto a la mensualidad anterior. El sector servicios y quienes buscan su primer trabajo son los dos más afectados a la hora de la búsqueda de un contrato laboral, siendo los mayores de 44 años los que lo tienen más complicado al suponer el 60,52% de los demandantes.

En Ferrolterra hay un total de 8.592 parados, correspondiendo 7.350 a la comarca de Ferrol, 783 a la del Eume y 459 a la de Ortegal, que se queda en las mismas cifras que tenía en enero.

Ferrol

Por municipios, en Ares se registran dos demandantes más, pasando de 264 a 266; en Cedeira hay 18 nuevos parados, con un total de 287; en Fene son seis más (526); en Ferrol doce a mayores (3.662); en Narón 23 (1.769); en San Sadurniño también suben seis (84) y en Valdoviño han sumado tres, de 253 a 256.

Únicamente han reducido el desempleo en cuatro municipios. Moeche (con tres menos, de 32 a 29), Mugardos (restan también tres, de 236 a 233), en Neda (uno menos, de 197 a 196) y en As Somozas, que una persona ha encontrado empleo y fijan su paro en 42 personas.

Eume

En la comarca del Eume solamente dos concellos han perdido empleo. Se trata de Cabanas, que pasó de 116 desempleados a 118 (dos más), y As Pontes, que suma 18 nuevos demandantes y se queda en 279. Asimismo, A Capela (cuatro menos), Monfero (tres) y Pontedeume (siete) han visto reducido el número de vecinos que buscan trabajo.

Ortegal

La comarca ortegana se queda como estaba al compensarse entre municipios. Así, mientras Cerdido, Mañón y Ortigueira han ganado tres, uno y seis desempleados, respectivamente, en Cariño han conseguido un empleo un total de diez personas.