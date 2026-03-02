El servicio de Madrugadores podría llegar a los colegios Mañón y Monfero
Ambos centros piden a las familias que deseen disponer de esta prestación que muestren su interés
El CEIP Francisco López Estrada de Mañón y el CPI Virxe da Cela de Monfero podrían contar el próximo curso 2026/2027 con servicio de Madrugadores. Así lo comunicaron ambos consistorios a través de sus redes sociales, en las que anunciaban, además, que se abre un periodo de tiempo para que las familias que quieran hacer uso de esta prestación muestren su interés.
En el primero de los casos, desde el centro escolar apuntan que dependerá de que al Concello le concedan la subvención destinada a sufragar este servicio, además de que “haxa un número mínimo de usuarias e usuarios”.
El colegio mañonés pone a disposición de quien esté interesado el número de teléfono 981 414 127 y la dirección de correo electrónico ceip.lopez.estrada@edu.xunta.gal.
“Precisamos facernos unha idea o máis realista posible para que, no caso de conseguir a axuda, se saiba con cantos nenos e nenas se contaría”, exponen.
Por su parte, el Consistorio monferés informa de que el horario de funcionamiento de Madrugadores abarcaría de las 08.00 a las 09.00 horas. Para poder testar el interés, se ha habilitado un formulario online para cubrir la encuesta –disponible en las redes sociales del Ayuntamiento–.“É importante que respondan con sinceridade, xa que a posta en marcha do servizo dependerá da demanda existente”, expone el gobierno local, recordando que el plazo para hacerlo culmina este martes 3 de marzo a las 23.59 horas