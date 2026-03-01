Mi cuenta

Las cofradías de la ría de Ferrol, listas para empezar a faenar en Sada

La idea es que se pueda extraer almeja babosa y también rubia, a partir del día 9

X. Fandiño
X. Fandiño
01/03/2026 21:43
Las cofradías con marisqueo a flote de la zona VII, entre ellas las de Ferrol y Barallobre, podrán empezar a extraer almeja –babosa y rubia– a partir del próximo lunes, día 9 de marzo, en la ría de Ares, en concreto en la zona de Sada, siempre que la muestra de control sea positiva. 

Mar, a través de la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro que dirige Ángeles V. Suárez, está analizando la solicitud de apertura del libre marisqueo para los socios con terceras listas, en concreto el estado del recurso y posibles afecciones “derivadas da elevada pluviosidade das últimas semanas”, que, como se sabe, puede repercutir directamente en la mortandad de los bivalvos. 

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño –Intecmar– está analizando las muestras, no solo para comprobar que todos los parámetros son los correctos –tanto los microbiológicos como las biotoxinas–. 

Mar ha adelantado que la apertura de la zona sería “limitada no tempo”, pero, en cualquier caso, será un alivio para los pósitos de la ría ferrolana, que están inmersos, como se recordará, en una profunda crisis productiva

El patrón mayor de Ferrol, Gustavo Chacartegui, destacó la “buena disposición de Mar” para agilizar la apertura de la zona teniendo en cuenta “los dos meses horribles por los temporales” y confía en que los muestreos sean favorables. 

“Toda ayuda para este sector en estos momentos es muy buena”, añadió antes de anticipar que “podemos casi garantizar que los precios serán muy buenos porque en estos momentos hay mercado no solo en la zona, sino en toda Galicia, y porque, además, ya estamos preparando la celebración de la Festa do Marisco” en Semana Santa. “Es una buena ocasión para dar a conocer nuestros productos”, finalizó Chacartegui.

