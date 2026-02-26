El PEL provincial dejará en los Concellos de Ferrolterra una inversión de 757.000 euros

Un operario contratado con cargo al PEL Concellos realiza tareas de mantenimiento AEIG

La Diputación de A Coruña publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) correspondiente a la jornada de este jueves la resolución de la concesión definitiva de las ayudas del programa PEL-Concellos 2026. Se trata de la línea del Plan de Emprego Local que permite a los Ayuntamientos contratar a personas en situación de desempleo para que lleven a cabo la ejecución de obras y servicios municipales.

En total, serán 90 los Consistorios de la provincia coruñesa beneficiarios de esta subvenciones, con una inversión conjunta de 3.439.991,84 euros. De esta cantidad, las administraciones locales de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal dispondrán de 757.000 euros. Cabe señalar que la única concesión denegada ha sido la presentada por Cambre y el motivo es “non estar ao corrente nas súas obrigas coa Fandenda Pública, Seguridade Social e/ou Deputación da Coruña”, figura en el documento.

Así las cosas, el reparto concreto de las partidas económicas por Concellos en Ferrolterra se distribuye de la siguiente manera: A Capela (25.000), As Pontes (49.000), As Somozas (25.000), Ares (43.000), Cabanas (31.000), Cariño (31.000), Cedeira (46.000), Cerdido (22.000), Fene (52.000), Ferrol (el que más cuantía recibe, con 75.000), Mañón (22.000), Moeche (22.000), Monfero (22.000), Mugardos (40.000), Narón (52.000), Neda (40.000), Ortigueira (40.000), Pontedeume (46.000), San Sadurniño (31.000) y Valdoviño (43.000).