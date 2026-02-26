Mi cuenta

El PEL provincial dejará en los Concellos de Ferrolterra una inversión de 757.000 euros

Esta línea permite a los Consistorios contratar a desempleados para ejecutar obras y servicios municipales

Verónica Vázquez
26/02/2026 19:46
Un operario contratado con cargo al PEL Concellos realiza tareas de mantenimiento
AEIG
La Diputación de A Coruña publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) correspondiente a la jornada de este jueves la resolución de la concesión definitiva de las ayudas del programa PEL-Concellos 2026. Se trata de la línea del Plan de Emprego Local que permite a los Ayuntamientos contratar a personas en situación de desempleo para que lleven a cabo la ejecución de obras y servicios municipales.

En total, serán 90 los Consistorios de la provincia coruñesa beneficiarios de esta subvenciones, con una inversión conjunta de 3.439.991,84 euros. De esta cantidad, las administraciones locales de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal dispondrán de 757.000 euros. Cabe señalar que la única concesión denegada ha sido la presentada por Cambre y el motivo es “non estar ao corrente nas súas obrigas coa Fandenda Pública, Seguridade Social e/ou Deputación da Coruña”, figura en el documento.

La Diputación dejará en los Ayuntamientos de las comarcas 750.000 euros a través del PEL

Más información

Así las cosas, el reparto concreto de las partidas económicas por Concellos en Ferrolterra se distribuye de la siguiente manera: A Capela (25.000), As Pontes (49.000), As Somozas (25.000), Ares (43.000), Cabanas (31.000), Cariño (31.000), Cedeira (46.000), Cerdido (22.000), Fene (52.000), Ferrol (el que más cuantía recibe, con 75.000), Mañón (22.000), Moeche (22.000), Monfero (22.000), Mugardos (40.000), Narón (52.000), Neda (40.000), Ortigueira (40.000), Pontedeume (46.000), San Sadurniño (31.000) y Valdoviño (43.000).

Personal técnico en los servicios de deporte

El BOP del pasado miércoles recogió también la concesión definitiva de las ayudas para financiar los gastos de personal técnico de los servicios municipales de deporte este 2026.

La inversión provincial asciende a 789.320 euros, de los que 132.500 irán a parar a los Concellos de Ferrol, Eume y Ortegal. Las cuantías oscilan entre los 5.000 que recibirá Cedeira y los 15.000 de los que dispondrán Ferrol, Ares, Monfero o Cariño.

