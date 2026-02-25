Mi cuenta

Visita ao Xeoparque dos escolares do IES Miraflores tras gañar a fase galega da Olimpíada de Xeoloxía

A vindeira proba terá lugar o 21 de marzo en Vigo

Redacción
25/02/2026 21:05
Visita do alumnado do IES Miraflores ao Xeopaque Cabo Ortegal
Visita do alumnado do IES Miraflores ao Xeopaque Cabo Ortegal
Cedida
Os alumnos e alumnas do IES Miraflores de Oleiros, gañadores da fase galega da XVII Olimpíada de Xeoloxía, visitaron esta semana o Xeoparque Cabo Ortegal. Este desprazamento permitiu ao alumnado comprender a orixe e a evolución dos materiais que conforman o territorio distinguido pola Unesco, así como a súa paisaxe actual.

O percorrido , que transcorreu por puntos como os miradores do Paraño e Chao do Monte, Punta Arnela, Vixía da Herbeira ou o porto de Cariño, estivo guiado polo doutor en Xeoloxía e director científico do Xeoparque, Fran Canosa.

Un momento de las pruebas

Rumbo a la fase estatal: los escolares conquistan el Xeoparque en la XVII Olimpíada de Xeoloxía

Agora, os campións desta fase representarán a Galicia na proba estatal. Esta terá lugar o vindeiro 21 de marzo na cidade de Vigo

