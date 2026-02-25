Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Éxito de la séptima edición de las Xornadas de Orientación, en las que participaron 33 centros

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, asistió a la cita

Redacción
25/02/2026 23:18
Xornadas de Orientación FP Auditorio
Un grupo participante en las Xornadas de Orientación en el Auditorio
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las VII Xornadas de Orientación da Comarca de Ferrol que organiza el CIFP Leixa volvieron a ser un éxito de participación, con centenares de jóvenes visitando este miércoles las instalaciones del Auditorio y el Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño para conocer la “extraordinaria e amplísima” oferta “dos nosos centros de Formación Profesional”, aseguró el alcalde, José Manuel Rey.

A la cita acudió también la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, que no dejó pasar la ocasión de felicitar a docentes, estudiantes y equipos directivos “pola calidade e a creatividade das propostas expostas”. En ese sentido, destacó la afluencia masiva y la implicación de los institutos y centros –participaron 33 en total– y la aportación de los diferentes relatorios para exponer de manera clara y detallada las posibilidades que el alumnado tiene en Ferrolterra.

En esa línea, Fernández puso en valor el buen momento que atraviesa la Formación Profesional en toda Galicia, también en la comarca, con más de 5.000 matriculaciones el presente curso, lo que supone un incremento del 3,6% con respecto al año anterior. “Estas iniciativas constitúen unha oportunidade para que o alumnado poida tomar decisións informadas sobre o seu futuro, explorar itinerarios formativos e ampliar horizontes”.

En ese mismo sentido se manifestó el regidor, que acompañó a la directora xeral y también a la delegada territorial de la Xunta en su recorrido por las instalaciones. Rey Varela subrayó la “relevancia” del evento para aquellos alumnos que se encuentran en el momento de “escoller a continuación do seu camiño formativo” y también su impacto, “con centos de alumnos e alumnas” que pueden así “coñecer toda a oferta educativa que temos e que está medrando, porque Ferrol estase a preparar para seguir sumando habitantes e tamén empregos”.

El alcalde afirmó que “a mellor inversión para os nosos fillos é a educación” e incidió en que la oferta y los centros de FP en la ciudad son “magníficos”, además de recordar que la Formación Profesional en la actualidad “garante un emprego unha vez rematada a formación”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Xornadas de Orientación FP Auditorio

Éxito de la séptima edición de las Xornadas de Orientación, en las que participaron 33 centros
Redacción
Visita do alumnado do IES Miraflores ao Xeopaque Cabo Ortegal

Visita ao Xeoparque dos escolares do IES Miraflores tras gañar a fase galega da Olimpíada de Xeoloxía
Redacción
Acto nacional contra a emerxencia linguistica

Acto comarcal de Queremos Galego en Neda “contra a emerxencia lingüística”
Redacción
Un momento de la presentación

Narón desvela el programa del Día Internacional da Muller
Redacción