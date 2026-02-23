Las presas y cascadas de Ferrolterra a su máximo nivel de agua y también de visitas
Estos días de tregua se han convertido en parada obligada de muchos curiosos
Las precipitaciones registradas en los últimos meses de 2025 y los primeros de este 2026 han puesto a prueba los embalses locales, especialmente el del Eume, que hace días que superó su capacidad máxima de almacenamiento y vierte el exceso por la presa.
Esta construcción hidráulica acoge hasta 123 hectómetros cúbicos de agua, una cantidad que se ha visto superada tras las copiosas lluvias de las pasadas jornadas. Hay que destacar que lo habitual para estas fechas del año, según los datos de la pasada década, es que el embalse acumule unos 113 hm3, lo que supone el 92,60% de su capacidad total. También en el año 2025 el nivel superó la media de los últimos diez años, llegando a acumular una cantidad de agua embalsada de 122 hm3.
Lo que está ocurriendo con esta presa acontece también en muchos puntos de Galicia, con la provincia coruñesa con un 91,92% de agua embalsada hasta la fecha. Estos datos están muy por encima de los registros para este período desde el año 2016, cuando lo habitual es que el nivel se situase en el 79,78%, lo que equivale a una cantidad de agua de 286 hm3.
El otro espacio de referencia en la comarca y que surte de agua a gran parte de la comarca es el embalse de As Forcadas, en Valdoviño, que se mantiene al 72,73% de su capacidad total (8 hm3 de 11). El volumen es similar al del año pasado por estas fechas y se enmarca dentro de la media de la última década.
La cuenca Galicia-Costa, que es en la que se asientan los acuíferos de la zona (Eume, Valdoviño y Ortegal) se encuentra en la actualidad al 95,18% de capacidad (651 de 684 hm3), superando la media de la década (80,80%).
Visitas de curiosos
Estos días de sol se han aprovechado en la zona para volver a disfrutar de la naturaleza, con playas, parques y espacios públicos llenos de gente. Entre los planes que han despertado más interés estos días se cuenta también ir a visitar pantanos, presas o saltos de agua varios, ya que tras un inicio de año tan lluvioso lucen un caudal muy destacado, con estampas nunca vistas por muchas personas como el desagüe de la presa del Eume, por ejemplo, que recibe a los curiosos con un rugir poco habitual, pues la instalación pocas veces alivia tanta agua como la que está dejando salir estos días y el sonido del agua cayendo en cascada se escucha desde muchos metros a la redonda
Casi cuarenta jornadas de lluvia consecutivas
La comarca y Galicia sigue apurando las últimas horas del tan deseado anticiclón, sin presencia de lluvia, algo poco usual en este inicio de año en el que los chubascos nos han acompañado casi a diario. Lo cierto es que hasta el día 20 de febrero, el primer día de tregua de la pluviometría que estamos viviendo, se habían cuantificado chubascos nada menos que en 38 jornadas consecutivas, lloviendo todos los días desde el 13 de enero y hasta el referido viernes 20 de febrero.
Cabe reseñar que no fue mucho mejor enero. El primer mes del año se salvó de las precipitaciones en solo tres jornadas de las 31.
La previsión de Meteogalicia para las próximas horas es que el sol nos siga acompañando, aunque ya mañana, miércoles, regresarán de nuevo las lluvias a la zona y con ellas un aumento de las temperaturas que han oscilado estos días anticiclónicos entre los 4 y 7 grados.