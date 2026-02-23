Las presas y cascadas de Ferrolterra a su máximo nivel de agua y también de visitas

Emblse de As Forcadas Jorge Meis

Las precipitaciones registradas en los últimos meses de 2025 y los primeros de este 2026 han puesto a prueba los embalses locales, especialmente el del Eume, que hace días que superó su capacidad máxima de almacenamiento y vierte el exceso por la presa.

Esta construcción hidráulica acoge hasta 123 hectómetros cúbicos de agua, una cantidad que se ha visto superada tras las copiosas lluvias de las pasadas jornadas. Hay que destacar que lo habitual para estas fechas del año, según los datos de la pasada década, es que el embalse acumule unos 113 hm3, lo que supone el 92,60% de su capacidad total. También en el año 2025 el nivel superó la media de los últimos diez años, llegando a acumular una cantidad de agua embalsada de 122 hm3.

Lo que está ocurriendo con esta presa acontece también en muchos puntos de Galicia, con la provincia coruñesa con un 91,92% de agua embalsada hasta la fecha. Estos datos están muy por encima de los registros para este período desde el año 2016, cuando lo habitual es que el nivel se situase en el 79,78%, lo que equivale a una cantidad de agua de 286 hm3.

El otro espacio de referencia en la comarca y que surte de agua a gran parte de la comarca es el embalse de As Forcadas, en Valdoviño, que se mantiene al 72,73% de su capacidad total (8 hm3 de 11). El volumen es similar al del año pasado por estas fechas y se enmarca dentro de la media de la última década.

La cuenca Galicia-Costa, que es en la que se asientan los acuíferos de la zona (Eume, Valdoviño y Ortegal) se encuentra en la actualidad al 95,18% de capacidad (651 de 684 hm3), superando la media de la década (80,80%).

Visitas de curiosos

Estos días de sol se han aprovechado en la zona para volver a disfrutar de la naturaleza, con playas, parques y espacios públicos llenos de gente. Entre los planes que han despertado más interés estos días se cuenta también ir a visitar pantanos, presas o saltos de agua varios, ya que tras un inicio de año tan lluvioso lucen un caudal muy destacado, con estampas nunca vistas por muchas personas como el desagüe de la presa del Eume, por ejemplo, que recibe a los curiosos con un rugir poco habitual, pues la instalación pocas veces alivia tanta agua como la que está dejando salir estos días y el sonido del agua cayendo en cascada se escucha desde muchos metros a la redonda