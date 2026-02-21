Mi cuenta

Los geodestinos de Ferrol, Eume y Ortegal se muestran en Navartur

As Fragas do Eume y el Xeoparque Cabo Ortegal estarán presentes en la cita

Redacción
21/02/2026 15:20
Vistas de San Andrés de Teixido, en el Xeoparque Cabo Ortegal
Vistas de San Andrés de Teixido, en el Xeoparque Cabo Ortegal
XCO
La Diputación de A Coruña participa en la vigésima edición de Navartur-Feria Internacional de Turismo Reyno de Navarra, que se celebra en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. Es la primera vez que acude la institución provincial a esta feria turística, principal evento comercial para la industria de los viajes en el norte del Estado y que reunió en su última edición cerca de 52.000 visitantes.

Navartur pone el foco en destinos estatales e internacionales, con propuestas vinculadas al turismo activo, a la enogastronomía, el turismo sostenible, cultural y de naturaleza, el patrimonio, el turismo urbano, de playa, de salud y el camping.

En el marco de Navartur, la Diputación presentará la Asociación de Turismo de la Costa da Morte (CMAT), el geodestino Ulla-Tambre-Mandeo y cuatro de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que impulsa en la provincia: As Fragas do Eume, el Xeoparque Cabo Ortegal, la Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle y el Casco histórico de Ferrol-Patrimonio Militar de la Costa Ártabra.

El diputado Xosé Regueira afirma que el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto será  el gran atractivo turístico de la provincia este año, como acontecimiento único. Precisamente, dos de los territorios antes mencionados, Costa da Morte y As Mariñas coruñesas —estas últimas, incluidas en el PSDT del Mandeo— tendrán especial protagonismo en esta cita astroturística, ya que cuentan con la distinción de Destinos Starlight por la fundación del mismo nombre.

El objetivo es consolidar un turismo capaz de generar actividad económica al tiempo que contribuye a la conservación de la identidad propia de la provincia. Iniciativas como “A paisaxe que sabe” vincula  gastronomía, producto local e identidad como elementos centrales de la experiencia turística.

