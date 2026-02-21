La comarca de Ferrolterra se vuelca con celebraciones con motivo del Día de Rosalía
Narón por partida doble y Brión fueron los primeros en acoger celebraciones, que continúan el lunes
A pesar de que la conmemoración del nacimiento de Rosalía de Castro se celebra cada 23 de febrero, hubo quien decidió adelantar esta convocatoria, puesto que Narón y la parroquia ferrolana de Brión rindieron su homenaje particular durante este sábado.
Así, los naroneses tuvieron una cita por partida doble, y es que por la mañana fue el turno de pequeños y pequeñas en la biblioteca, donde pudieron disfrutar de un cuentacuentos con el que se hizo un viaje inmersivo a través de la figura de la escritora. Ya en horario de tarde, la cita pasó a Odeón.
El centro comercial acogió desde un concurso a un recital de poemas, así como un micro abierto. Todo ello se saldó con un regalo más que especial para los amantes de la lectura: vales por valor de 100 euros para Santos Ochoa, así como láminas de edición especial de la poetisa.
Por su parte, en la ciudad naval los encargados de llevar a cabo esta propuesta fueron los miembros de la AVV Castelao, en Brión. En este caso, la actividad dio comienzo a las 20.30 horas y permitió que los asistentes disfrutasen, de además de una jornada de buen tiempo, de un recital a cargo de Belén Rey y Marta Sixto. Fue Vai rañala, meu!, desde Sedes, el grupo encargado en poner la banda sonora
Próximas citas:
- Ares: El lunes comienza la programación con “Rosalía na memoria”, propuesta orientada a los decanos del municipio. El miércoles será el turno de “Miña casiña, meu lar...”,–necesaria la inscripción previa, trámite ya abierto en la biblioteca, donde se desarrollará la propuesta– y, al día siguiente “Cantamos con Rosalía”, con Luis Vallecido.
- Cerdido: ‘Contos Arredor da Terra’ es el proyecto que Alba de Vales lleva el lunes a la localidad, en concreto a las 19.00 horas en el área recreativa de O Castro. La propuesta promete volver a los orígenes con cuentos tradicionales, risa y reflexión para todos los públicos.
- Moeche: El CEIP San Ramón será el eje central de las celebraciones con al representación “Poesía con moito conto”, una obra de Marisa Irimia que permite que los más pequeños comiencen a adentrarse en el mundo de la poesía.
- Sociedade Cultural Medulio: El martes a las 19.00 horas en el Torrente Ballester se podrá disfrutar de una cita que incluye producciones audiovisulaes, contenidos didácticos y música en directo. Los asistentes tendrán como obsequio un CD de poemas musicalizados.
- Neda: El municipio tardará algo más en arrancar con su programación, y esperará hasta el día 27 con la lectura colectiva “Unha tarde con Rosalía”, actividad abierta a la vecindad. Para el día siguiente se propone una representación teatral bajo el título “Campanas de Bastabales”, bajo la dirección de Luis G. Ramos.