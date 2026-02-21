La comarca de Ferrolterra se vuelca con celebraciones con motivo del Día de Rosalía

Día de Rosalía en la AVV Castelao de Brión Jorge Meis

A pesar de que la conmemoración del nacimiento de Rosalía de Castro se celebra cada 23 de febrero, hubo quien decidió adelantar esta convocatoria, puesto que Narón y la parroquia ferrolana de Brión rindieron su homenaje particular durante este sábado.

Así, los naroneses tuvieron una cita por partida doble, y es que por la mañana fue el turno de pequeños y pequeñas en la biblioteca, donde pudieron disfrutar de un cuentacuentos con el que se hizo un viaje inmersivo a través de la figura de la escritora. Ya en horario de tarde, la cita pasó a Odeón.

El centro comercial acogió desde un concurso a un recital de poemas, así como un micro abierto. Todo ello se saldó con un regalo más que especial para los amantes de la lectura: vales por valor de 100 euros para Santos Ochoa, así como láminas de edición especial de la poetisa.

Por su parte, en la ciudad naval los encargados de llevar a cabo esta propuesta fueron los miembros de la AVV Castelao, en Brión. En este caso, la actividad dio comienzo a las 20.30 horas y permitió que los asistentes disfrutasen, de además de una jornada de buen tiempo, de un recital a cargo de Belén Rey y Marta Sixto. Fue Vai rañala, meu!, desde Sedes, el grupo encargado en poner la banda sonora