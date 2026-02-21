El Entroido da sus últimos coletazos en Ferrolterra, que despide por todo lo alto una de sus fiestas más aclamadas

Desfile de Entroido en Valdoviño Cedida

“Hay gente para todo”, asegura entre risas José Manuel Talegón, presidente de la comisión de fiestas de San Xoan de Filgueira. Y, a pesar de que esta frase no siempre se adscribe a algo positivo, él no tiene ninguna duda de que la gente de Ferrolterra está dando la talla, puesto que es una de las agrupaciones que colgó el “sold out” para la cena de carnaval que tuvo lugar ayer en la cafetería de FIMO.

Con esto no solo se demuestra “que la gente está pensando ya en las fiestas de verano” y que está poniendo su grano de arena, sino que el Entroido “es una de las celebraciones que más gente mueve”. En concreto, este grupo se quedó sin espacio a principios de mes, teniendo que dar una negativa a, aproximadamente, medio centenar de personas. Esto no es la primera vez que les pasa, puesto que el año pasado, su segundo en la comisión, “nos llamaron desde Vigo, querían venir 30”.

Sea como fuere, consiguieron congregar a 107 personas con edades comprendidas entre los 7 y los “casi” 90 años en una cita en la que no solamente hubo premios a los mejores disfraces, sino que se tiró del comercio local, por ejemplo, Licores Rivas o Vistaoptica, para poder ofrecer a los asistentes algo más que gastronomía.

Cena de Carnaval de la Comisión de Fiestas de San Xoán Cedida

Y, a pesar de estar en febrero, no son los únicos que están pensando en verano. Otra cena que alcanzó los 200 participantes fue la que celebró la comisión de fiestas de Castro en el Hotel Valcarce, donde “ya llevábamos más de 15 días con el aforo completo y tuvimos que decir que no a bastante gente”, asegura Alejandro Aneiros, miembro de la organización.

Remangándose y poniéndose su mejor mandilón, atendieron a esta cantidad de invitados pensando en San Antonio y Santa María, las dos fiestas que celebran en verano y que se financiarán, en parte, gracias a lo recaudado en la cita de ayer que, como no podía ser de otra forma, constató “que Castro responde”, afirma orgulloso, pero, al mismo tiempo, sin olvidar a todos aquellos vecinos y vecinos de otras parroquias —la comparsa As Xoaniñas de Chao, reconocida en varios concellos, estuvo presente en la cita—, pero también de otras localidades que se movilizaron para la ocasión. Y es que los disfraces y el buen comer son cuestiones compartidas en Ferrolterra.

Un Carnaval solidario en el centro de Ferrol con La AECC La Asociación Española Contra el Cáncer también se sumó a las celebraciones de Carnaval con una noche dedicada al cine. De esta forma, el Casino Ferrolano fue escenario, nunca mejor dicho, del desfile de las figuras más aclamadas de la gran pantalla que, con motivo de mostrar su apoyo al loable trabajo que la delegación de la ciudad naval desarrolla cada día, acudieron a una cita que, además de contar con un menú pensado al detalle para estas fechas, contó con banda sonora propia gracias a la participación del grupo local “Los Alcántara”, agrupación encargada de poner los ritmos de una noche que, sin duda, desplegó una alfombra roja no solamente para acoger a las celebridades que tomaron parte en la propuesta, sino también para agradecer la labor de la AECC.

Pero no todos esperaron hasta la noche. En Sedes, y con la intención de “revitalizar el rural”, el ambigú se estrenó en la gastronomía carnavalesca. Con Verónica Pérez a los mandos de la sala y Eva Blanco, de A Grella dos Avós, a los fogones, el local disfrutó de los mejores “modelitos” autóctonos del lugar, “pero también de otras zonas de la comarca” y es que, con una treintena de comensales, la cita parece que va a crear tradición, posicionando a Sedes como una de las propuestas “imprescindibles” del Entroido, como ya lo es A Gándara.

El pabellón da Mocidade acogió una edición más de la Festa do Cocido, que celebra la mayoría de edad con éxito pero no es de extrañar, puesto que además se dio la mano con una iniciativa que también acaba de nacer pero que, sin duda, ha llegado para quedarse. No es de extrañar, puesto que está organizada por los que más saben de carnaval: las comparsas.

Pavillón da Mocidade de A Gándara XVIII Festa do Cocido y Festa de Entroido Jorge Meis

“Os Argalleiros” está detrás de la Festa do Entroido, celebrada en el mismo espacio municipal y que hizo las delicias de los más pequeños con un sinfín de actividades pensadas especialmente para ellos, pero también para que los mayores, que también lucieron “outfits” de escándalo, pudiesen bailar, cantar y degustar pulpo sin tener que preocuparse.

Los desfiles

Más allá de los paladares, en Valdoviño brilló el sol de una forma más que especial. Un total de ocho comparsas, la cifra máxima permitida por el Ayuntamiento y para el que hubo que hacer sorteo, puesto que las solicitudes para la participación excedían las vacantes ofertadas, se lucieron por las calles de la localidad para encontrar un punto final en las inmediaciones de la Casa da Cultura.

Allí no solo las agrupaciones, ataviadas con disfraces imposibles y dignos de admiración, esperaron pacientemente a conocer al ganador, sino que el municipio y sus visitantes aprovecharon el buen tiempo para disfrutar de los últimos coletazos que deja el Entroido en la comarca.

Con todo lo acontecido en un solo día queda claro que Ferrolterra está lista cada año para su particular oda a Celia Cruz y que, por momentos, podía llegar a confundirse con Río de Janeiro o con el archipiélago canario salvando las distancias, obviamente, de un tiempo que no siempre acompaña y que hizo que una gran parte de las festividades estuviesen pasadas por agua cuestión que, cabe recordar, no hizo que la gente se quedara en casa.

Aún queda alguna cita para hacerse el remolón y alargar un poco más unas celebraciones que no solo destacan por su música, gastronomía y color, sino por la gran capacidad de tolerancia que se ve estos días en los que reos y policías comparten mesas.