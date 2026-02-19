Presentada en el Congreso, sin la firma del PSOE, la proposición no de ley sobre el ferrocarril

La manifestación del 30 de noviembre fue un éxito de participación Emilio Cortizas

La proposición no de ley por un tren del siglo XXI para las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, ya está registrada oficialmente en el Congreso de los Diputados. Los parlamentarios del PP, de Sumar y del BNG la firmaron este jueves al mediodía a instancia del Foro Cidadán polo Ferrocarril, con lo que seguirá el curso reglamentario hasta su presentación y debate en el pleno, donde deberá posicionarse el PSOE, que, si bien en O Hórreo sí la apoyó, ha optado por no registrarla en Madrid.

El texto contienen íntegros los nueve puntos que el colectivo ciudadano recogió durante la campaña que culminó con la gran manifestación del 30 de noviembre, con más de 10.000 personas reclamándole al Gobierno central medidas para modernizar un medio de transporte en precario, es decir, la restitución de las frecuencias y horarios entre Ferrol y A Coruña que existían antes del 9 de junio; el inicio, este 2026, del estudio informativo para modernizar la infraestructura ferroviaria entre Ferrol-Betanzos-A Coruña; la resolución, también en este ejercicio, de las alegaciones del bypass de Betanzos-Infesta; la mejora de los servicios de de vía estrecha entre Ferrol y Ortigueira; la creación de un servicio de proximidad entre la ciudad naval y la herculina; el impulso a la intermodal con la firma de un convenio entre el Estado y la Xunta; la inclusión del puerto en la Red Básica Transeuropea de Transporte; la negociación entre las administraciones central y autonómica para el traspaso de los medios y servicios de viajeros por ferrocarril; y las actuaciones precisas para que llegue la alta velocidad a Ferrol y Lugo.

En la exposición de motivos, la entidad impulsora explica que Ferrolterra “no merece nada más y nada menos que otras zonas de Galicia”, también en lo que tiene que ver con la conectividad. Sin embargo, “Resultan cada vez más preocupantes e injustas las grandes carencias que las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal padecen en materia ferroviaria”.

En esa línea, el Foro Cidadán lamenta la exclusión de la ciudad naval del Eixo Atlántico de Alta Velocidad y también las “deficiencias” en la conexión al resto de la red ferroviaria de la Comunidad Autónoma y la “escasez e insuficiencia” de las inversiones necesarias.

Además, la plataforma recuerda que Ferrol es “la única de las siete ciudades gallegas sin planes para la llegada de la alta velocidad” y en el caso de los servicios que emplean el ancho métrico –antigua FEVE–, entre la urbe y Ortigueira, “acumulan un paulatino deterioro año tras año” y registran “múltiples y frecuentes incidencias”.

El Foro Cidadán polo Ferrocarril recalca por último que la comarca “fue sistemáticamente marginada en las inversiones ferroviarias”, más allá de las “puntuales y de la instalación del bloqueo automático en las redes de ancho convencional y métrico”.