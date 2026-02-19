Portos duplica su inversión en las dársenas de Ferrolterra este año

La conselleira do Mar, en la presentación de los dragados el pasado mes de julio.jpg Emilio Cortizas

Portos de Galicia duplicará este año la inversión en los muelles de su titularidad en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. La más relevante, tanto por el presupuesto con el que está dotada como por su amplitud –afecta a tres infraestructuras, dos de ellas en la zona: Barallobre, Pontedeume y Miño– es el dragado, al que el organismo dependiente de la Consellería do Mar destinará más de un millón de euros.

La intervención en las tres dársenas se ejecutará con cargo al mismo contrato, dada su proximidad. Fue la propia conselleira, Marta Villaverde, la que asistió el pasado mes de julio a la presentación del proyecto, con el que se prevé la retirada de alrededor de 380.000 metros cúbicos de áridos a través de una draga-cuchara que transportará el material retirado hasta el punto de vertido en alta mar

En Barallobre, la maquinaria trabajará hasta la cota de -2 metros en el espacio de los pantalanes y uno más bajo el dique flotante y la barrera de protección frente al oleaje. En el muelle fenés, el área de actuación abarcará 9.500 metros cuadrados y se estima que el material retirado supere los 6.700 metros cúbicos. El coste concreto –aunque integrado en una licitación única– asciende a 169.400 euros, impuestos incluidos.

En el puerto de Pontedeume las cotas a alcanzar serán diferentes. En la parte del puerto pesquero se llevará hasta los -3 y entre la rampa de la Casa do Mar y el muelle se quedará en el -1. En conjunto, de esta superficie de 14.000 metros cuadrados se espera extraer 16.000 metros cúbicos. En este caso, la inversión individualizada supera los 387.000 euros.

La tercera actuación del dragado se desarrollará en un puerto próximo al Eume, Miño. Será la intervención más costosa, aunque no la de mayor superficie afectada. Así, el interior de la dársena se dragará hasta la cota -1, con una retirada de 15.000 metros cúbicos en una superficie de unos 8.000 metros cuadrados. En esta acción, Mar invertirá más de 498.000 euros. Los pliegos señalan que las tres intervenciones deberán estar concluidas en el plazo de nueve meses.

Además de esta partida, Portos de Galicia contempla otras dos más en Ferrolterra a lo largo de este año. Una de ellas se hará también en el muelle fenés, en concreto en su talud, con el objetivo de estabilizarlo y evitar que provoque daños en el edificio de la lonja. En estos trabajos que mejorarán la seguridad de los trabajadores del mar y también de los clientes que hacen sus compras en la pescadería invertirá 191.000 euros.

La otra actuación prevista es la más importante en términos económicos, pues se hará en varias anualidades y supondrá un desembolso de 726.000 euros, según avanza Portos de Galicia. Se desarrollará en Espasante y tiene como objetivo resolver los problemas de sedimentación que actualmente dificultan “o uso normal das instalacións portuarias”. En este caso se prevé una primera acción y, en ejercicios posteriores, labores de mantenimiento. En conjunto se extraerán más de 42.000 metros cúbicos de áridos en un inicio y más de 33.000 en el último ejercicio del plan en una zona que abarca tanto el acceso al puerto como la dársena interior, es decir, más de 24.000 metros cuadrados.

Además, el material extraído será reutilizado en una zona próxima, en concreto en la playa de A Concha, con lo que Portos atacará otro problema que se está produciendo: el paulatino retroceso de la línea de costa y la desestabilización del sistema dunar. Según explicó en su momento el Concello, el transporte se realizará mediante una draga de succión y una conducción flotante y, además, se prevé una alternativa técnica para el vertido en una zona autorizada en alta mar, a unas siete millas del propio puerto.

Junto a estas intervenciones que se ejecutarán –salvo Espasante– en el año en curso, los presupuestos de Portos de Galicia para Ferrolterra contienen otras que se financian con partidas plurianuales. Una de ellas, la de mayor envergadura por los recursos que va a movilizar, es el refuerzo del abrigo de Cariño, con 6,6 millones de euros, impuestos incluidos, o el balizamiento del canal de acceso a la dársena de Ortigueira –sobre 363.000 euros– y el refuerzo del talud de Mugardos, con casi medio millón de euros de presupuesto, también con el IVA incluido.

Desde Portos se destaca que la inversión para el presente año es de 1,2 millones –contando aquí Miño–, lo que supone un incremento considerable en comparación con los 370.000 del ejercicio anterior. En términos plurianuales, son 10,2 millones, casi el doble de los 5,5 que se preveían en los Orzamentos de la Xunta de 2025.

“Estas cantidades”, apuntan desde el organismo que preside José Antonio Álvarez Vidal y que gestiona los 122 puertos de titularidad autonómica, “reflicten o compromiso da entidade pública na mellora das infraestruturas portuarias autonómicas nesta zona do litoral galego”.