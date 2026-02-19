Eventos a prueba de lluvia: Christell Felgar, la ferrolana que convierte los sueños en realidad

Fotografía de una de las bodas que posibilitó la firma Algodón de Azúcar Cedida

En el mundo de las ceremonias y los eventos cada vez son más las personas que se decantan por disfrutar de estas celebraciones en los meses de invierno. Pero si esta época en cuestión es tan lluviosa como lo está siendo este inicio de 2026 podría verse como un inconveniente.

No obstante, como explica Christell Felgar, de la firma Algodón de Azúcar Bodas y Eventos, “con previsión y criterio, la lluvia no tiene porqué ser un problema”. Asegura esta profesional, que suma ya tres lustros de experiencia en el sector de los eventos y cinco años al frente de su propia empresa, que “una buena planificación marca la diferencia”.

Además, añade esta experta cuyos trabajos han sido recogidos en medios como Vogue y Hola Novias, y que organiza bodas y comuniones en Galicia durante toda la temporada, que “la lluvia es parte del paisaje gallego, estando aquí no se puede organizar una celebración pensando solo en el sol, la lluvia no es un imprevisto, es una posibilidad real que hay que tener en cuenta desde el primer momento”.

La responsable de Algodón de Azúcar manifiesta que “el problema solo surge cuando no se ha previsto qué hacer si aparecen los chubascos, cuando todo está hablado y organizado, los novios y las familias disfrutan”. Explica Christell que en el caso de las comuniones, el hecho de que pueda llover “genera nervios entre los padres... sin embargo, los niños recuerdan cómo se sintieron ese día, no si llovió o no” y sostiene que cada vez se organizan celebraciones más flexibles y pensadas para “el disfrute de los pequeños”.

Esta experta sostiene que para que la lluvia, tan presente estos días, no agüe ningún evento es fundamental contar con espacios que dispongan de un plan B real, no improvisado, especialmente si hay zonas exteriores. Así, el local en cuestión debe contar con carpas, zonas cubiertas y accesos cómodos para invitados. También hay que tener presente que los decorados y montajes estén pensados para adaptarse al clima, sin perder su estética.

Esta ferrolana nacida en Suiza y afincada ahora en Narón sostiene que el estilo de cada boda o celebración que organiza lo marcan siempre sus clientes, aunque añade que “tengo una capacidad muy buena para entender lo que quieren y cómo y eso me ayuda mucho a adaptarme a cada estilo”. No obstante considera que su seña de identidad es “mi naturalidad, cercanía y honestidad, soy totalmente transparente con mis clientes”.

Con respecto a las bodas, cuya temporada alta está a punto de empezar, asegura que aunque hubo un bajón en las ceremonias religiosas ahora han repuntado y se equiparan con las civiles. Sobre aquello que no debe faltar en una una, Felgar lo tiene claro: diversión. “Es imprescindible para mí que la pareja disfrute de su día. Están invirtiendo tiempo, dinero y emociones en algo que les hace mucha ilusión y, lo mínimo, es que ese día puedan disfrutar de todo lo que han planificado y desarrollado y para ello es importante contar con ayuda profesional”.

Esta destacada experta en el sector de los eventos no tiene un escenario favorito para el desarrollo de sus ceremonias, ya que entiende que “cualquier espacio puede convertirse en un lugar maravilloso, solo hay que tener en cuenta los puntos fuertes del mismo, imaginación y buena logística”.

El daño de las redes

Sobre si se dejan asesorar las parejas que contratan sus servicios Christell Felgar sostiene que “hay de todo” y lamenta que las “redes sociales están haciendo mucho daño”, en tanto que “la gente ve escenarios que parecen sacados de un cuento de hadas pero esa no es la realidad, ya que esas imágenes muchas veces están retocadas o incluso son montajes, para bodas no reales”.

Dicho lo cual, cree que su trabajo es asesorar bien a sus clientes, pese a llegar con ideas muy claras, como esas que ven en las redes. “Como profesional debo decir si es viable el espacio de que se dispone para lo que se quiere hacer, si la logística lo permite y si los invitados y la pareja van a poder comer y estar a gusto con esos montajes”.

El trabajo que realizan en Algodón de Azúcar se centra en guiar y acompañar a la pareja, solucionado dudas, buscando proveedores que se adapten a su estilo y presupuesto, realizando el plan decorativo y todo lo que concierne a su gran día.

Autónomos y conciliación

Christell se ha labrado una reputación en el sector gracias al buen resultado de sus trabajos. Con 36 años, y autónoma, lleva dos años compaginando su labor profesional con la crianza de sus dos hijos.

Tras más de una década dedicada al mundo de la organización de eventos trabajando para grandes marcas como Renault o Coca Cola, donde asegura que aprendió “a cuidar cada detalle y a adelantarme a los imprevistos”, entendió que una buena planificación es la base para que todo fluya, motivo por el cual en 2021 apostó por montar su empresa e “invertir tiempo, recursos y capacidad en algo que verdaderamente me apasionase”, como es el sector de la organización de eventos y ceremonias.

Explica esta profesional del gremio que el sentir general de la ciudadanía es que “ser autónoma implica mayor conciliación, sin embargo, la experiencia demuestra que la flexibilidad muchas veces se traduce en una disponibilidad permanente y en una autoexigencia elevada, especialmente entre mujeres que sienten la responsabilidad de cumplir en todos los ámbitos”, afirma.

Además, sostiene que esa reflexión “no nace desde la queja, sino desde la necesidad de visibilizar una realidad compartida por miles de profesionales, mujeres que lideran proyectos propios con compromiso, vocación y responsabilidad, al tiempo que sostienen su vida personal y familiar”, concluye.