El BNG señala que el PP incumple "reiteradamente" las normativas medioambientales europeas

Visita de los nacionalistas a la parcela situada junto al polígono de Vilar do Colo BNG

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) anunció este jueves una ofensiva en Europa para denunciar lo que considera una vulneración sistemática de las directivas de protección del medio ambiente por parte del Partido Popular. La eurodiputada nacionalista, Ana Miranda, participó en una jornada de trabajo en la zona junto a representantes locales y comarcales de la formación, con el objetivo de analizar diversos problemas .

Así las cosas, uno de los puntos de la visita fue el depósito de áridos asfálticos junto al polígono de Vilar do Colo, donde permanecen acumuladas desde hace casi veinte años, denuncian, unas 290.000 toneladas de residuos procedentes de Países Bajos, en una parcela forestal del Monte dos Cocidos. Miranda, acompañada por la alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, y el portavoz del BNG de Cabanas, Iago Varela, calificó la situación de “emergencia” debido a las filtraciones que afectan a acuíferos, captaciones de agua y que desembocan en la ría de Ferrol.

“Estamos ante un caso moi grave de pasividade ambiental que non pode continuar”, denunció, asegurando que desde Bruselas “imos volver poñer o foco neste problema para que as autoridades competentes actúen dunha vez e garantan a retirada dos residuos e a recuperación ambiental da zona”, remarcó junto al diputado Xosé Manuel Golpe, quien, por su parte, incidió en que el saneamiento integral de la ría sigue siendo otra de las tareas pendientes de la Xunta.

La europarlamentaria nacionalista se desplazó también hasta el pinar de A Magdalena de Cabanas, en donde se acomete un proyecto de conservación y regeneración financiado con fondos europeos –498.877,22 euros procedentes de las ayudas de Transición Justa–.

Bruselas investigará las actuaciones en el pinar de A Magdalena Más información

El BNG local traslada su preocupación sobre el uso que el Concello está dando a esta partida, enumerando talas injustificadas para construir aparcamientos y depósitos de arena sin tratamiento. A este respecto, Varela defendió la necesidad de blindar este entorno natural, mientras que Miranda recordó que “os fondos europeos están para protexer e recuperar o territorio, non para poñelo en risco. É fundamental garantir unha xestión ambiental rigorosa e respectuosa”, aseveró, mostrando también su apoyo al movimiento social y vecinal en defensa del pinar.

Para culminar la jornada, los nacionalistas mantuvieron un encuentro con las asociaciones que representan a dueños de terrenos en las Fragas do Eume para abordar “os problemas estruturais” del parque. La eurodiputada trasladó al colectivo que presentará una pregunta en el Parlamento Europeo al respecto. “É necesario desenvolver un Plan de Usos que poñe en valor o patrimonio ambiental e que sexa compatible cos dereitos dos propietarios”, añadió, por su parte, Golpe.