Asotrame lleva a Madrid una exposición centrada en complicaciones después de un trasplante de médula

“La piel como testigo: entre la vida y su herida” puede verse en Madrid Cedida

La exposición itinerante de Asotrame “La piel como testigo: entre la vida y su herida” atraviesa fronteras, tal y como indican desde la entidad. Durante un par de días podrá visitarse en la sede de la Organización Nacional de Trasplantes, en el Instituto de Salud Carlos III.

La muestra llega a Madrid como centro de la jornada de sensibilización, impulsada por AEAL y Sanofi, con motivo del Día mundial de la Enfermedad Injerto contra Receptor (EICR).

La presidenta de Asotrame, la ferrolana Cristina Piñeiro, fue la encargada de presentar la muestra, que se apoya en testimonios y retratos, realizados por el fotógrafo Xosé Durán, a pacientes que conviven con la EICR, una complicación post trasplante de médula, que impacta de forma directa en la calidad de vida, también de sus cuidadores, y es potencialmente mortal.

La enfermedad, en sus formas aguda y crónica, puede manifestarse en distintos órganos y sistemas como la piel, el tracto digestivo, el hígado o los ojos, y afecta a entre el 30 y el 70% de las personas trasplantadas de médula ósea. Sin embargo, tal y como subrayó Piñeiro, “pese a su prevalencia, continúa siendo una gran desconocida a nivel ciudadano”.

La muestra “La piel como testigo: entre la vida y su herida”, que se puede descubrir estos días en la sede de la ONT, permite al visitante, a través de brevísimos testimonios, hacerse una idea global de lo que representa la Enfermedad Injerto contra Receptor.

La presencia en Madrid de este trabajo “supone un espaldarazo al proyecto divulgativo de Asotrame, realizado con la colaboración de Sanofi, para dar visibilidad a la enfermedad”, indican.

Varios de los protagonistas de la exposición (Martín Mosquera y Manuel Estévez) y la psicóloga de Asotrame, Ivana Iglesias, se sumaron a la jornada, en la que, desde Asotrame, se insistió en la necesidad de impulsar un abordaje multidisciplinar para la enfermedad que, paradójicamente, surge tras un trasplante de médula que permite a muchos pacientes de cáncer hematológico seguir vivos.

La muestra, realizada con la colaboración de Sanofi, se estrenaba hace unos meses en el Hospital Clínico de Santiago y ha pasado además por la sede de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue y las áreas sanitarias de Vigo y de Pontevedra.

Voluntariado

Por otra parte, una decena de supervivientes de cáncer hematológico se están formando ya como voluntarios del servicio “Axuda entre iguais”. Se trata de un recurso por medio del cual desde la asociación ferrolana se impulsa el contacto entre pacientes y personas que lo fueron en su día.