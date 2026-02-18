Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

La Diputación garantiza la limpieza de los arenales de Ferrolterra con una inversión de 270.483 euros este 2026

La aportación total del organismo provincial a 41 concellos de A Coruña asciende a 900.000 euros

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
18/02/2026 20:24
Jornada de playa en A Magdalena, Cabanas
Jornada de playa en A Magdalena, Cabanas
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los municipios costeros de la provincia ya conocen el importe que recibirán de la Diputación de A Coruña para la puesta a punto de sus playas este verano. El organismo publicó la concesión provisional de las ayudas de su programa de limpieza de arenales para 2026, que destina 270.483,74 euros a 13 municipios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

Esta partida forma parte de una aportación total de 900.000 para 41 ayuntamientos, pensada para sufragar la contratación de brigadas de limpieza, así como la compra de material, maquinaria ligera y combustible. El presidente, Valentín González Formoso, destacó que estas cuantías “contribúen a que as praias estean en condicións óptimas durante a tempada turística, ao tempo que apoia economicamente aos concellos e impulsa a creación de emprego local”.

La Diputación destina 258.241 euros a la limpieza de playas marítimas

Más información

Desde la Diputación explican que la distribución de estos fondos sigue criterios objetivos de población y superficie costera. En el caso de Ferrol, la ciudad naval lidera la recepción de ayudas con un total de 30.959,06 euros, seguida de cerca por Valdoviño, con 29.411,11. Por su parte, Narón dispondrá de 21.671,34, mientras que Fene recibirá 21.980,93, Ares 19.813,80, Mugardos 20.123,39, Cedeira 11.320,60 y Neda 6.768.

En la comarca del Eume, Cabanas gestionará 22.909,71 euros de este programa, en tanto que Pontedeume contará con una aportación de 20.123,39. En cuanto a los municipios de Ortegal, Ortigueira recibirá 25.793,16 euros, seguido de Mañón con 22.684,23 y Cariño con 16.925,02 euros.

Empleo local

Más allá del mantenimiento ambiental, la institución provincial subraya el valor social de estas ayudas. En este sentido, González Formoso recordó que este plan, en combinación con el de socorrismo, “permite a contratación cada verán de arredor de 300 persoas nos concellos costeiros”, apuntó, remarcando la idea de que se trata de un “investimento directo que reforza a calidade ambiental dos nosos areais”.

Imagen de archivo de un arenal de la comarca

La Diputación destinará el próximo año casi un millón de euros a la limpieza de arenales

Más información

Las brigadas de limpieza podrán ser contratadas por un periodo máximo de tres meses, siempre dentro del intervalo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2026, asegurando de esta forma la cobertura durante los meses de mayor afluencia de visitantes a la costa de Ferrolterra.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Entroido en Fene

El Miércoles de Ceniza volvió a llenarse de música y retranca con las comparsas de Fene
Redacción
Detalle de uno de los edificios que alberga el centro somocense

El Museo do Seixidal de As Somozas, a un paso menos de incluirse en el Sistema Galego de Centros Museísticos
Redacción
Festa dos Callos organizada por la comisión de fiestas de Caranza

Festa dos Callos este fin de semana en Fene para prolongar las fiestas por San Valentín
Redacción
Concello de As Somozas

As Somozas busca fomentar la natalidad con aportaciones a las familias de hasta 3.000 euros
Redacción