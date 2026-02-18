La Diputación garantiza la limpieza de los arenales de Ferrolterra con una inversión de 270.483 euros este 2026

Jornada de playa en A Magdalena, Cabanas Emilio Cortizas

Los municipios costeros de la provincia ya conocen el importe que recibirán de la Diputación de A Coruña para la puesta a punto de sus playas este verano. El organismo publicó la concesión provisional de las ayudas de su programa de limpieza de arenales para 2026, que destina 270.483,74 euros a 13 municipios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

Esta partida forma parte de una aportación total de 900.000 para 41 ayuntamientos, pensada para sufragar la contratación de brigadas de limpieza, así como la compra de material, maquinaria ligera y combustible. El presidente, Valentín González Formoso, destacó que estas cuantías “contribúen a que as praias estean en condicións óptimas durante a tempada turística, ao tempo que apoia economicamente aos concellos e impulsa a creación de emprego local”.

Desde la Diputación explican que la distribución de estos fondos sigue criterios objetivos de población y superficie costera. En el caso de Ferrol, la ciudad naval lidera la recepción de ayudas con un total de 30.959,06 euros, seguida de cerca por Valdoviño, con 29.411,11. Por su parte, Narón dispondrá de 21.671,34, mientras que Fene recibirá 21.980,93, Ares 19.813,80, Mugardos 20.123,39, Cedeira 11.320,60 y Neda 6.768.

En la comarca del Eume, Cabanas gestionará 22.909,71 euros de este programa, en tanto que Pontedeume contará con una aportación de 20.123,39. En cuanto a los municipios de Ortegal, Ortigueira recibirá 25.793,16 euros, seguido de Mañón con 22.684,23 y Cariño con 16.925,02 euros.

Empleo local

Más allá del mantenimiento ambiental, la institución provincial subraya el valor social de estas ayudas. En este sentido, González Formoso recordó que este plan, en combinación con el de socorrismo, “permite a contratación cada verán de arredor de 300 persoas nos concellos costeiros”, apuntó, remarcando la idea de que se trata de un “investimento directo que reforza a calidade ambiental dos nosos areais”.

Las brigadas de limpieza podrán ser contratadas por un periodo máximo de tres meses, siempre dentro del intervalo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2026, asegurando de esta forma la cobertura durante los meses de mayor afluencia de visitantes a la costa de Ferrolterra.