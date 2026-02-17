Martes de “calma” en los municipios de las comarcas tras las intensas riadas del pasado lunes

Un vecino observando el cauce del río Basteiro en Neda Emilio Cortizas

“Después del susto que nos llevamos, la verdad es que hoy estuvo todo muy tranquilo”. Con cierto alivio calificaba este martes Jorge López, vecino de Neda, la situación en el municipio tras las horas de tensión vividas en la jornada anterior del lunes, con los ríos de la localidad superando sus límites y entrando, incluso, en varias viviendas.

De hecho, el Concello informaba a primera hora de que el nivel del Basteiro bajaba a su paso por As Augas y Santa María, aunque advirtiendo de que el Belelle y el Castro todavía seguían crecidos y “mostrando a súa forza”.

“Fue un recuerdo de lo que vivimos en 2023, con la espuma, el trabajo y el disgusto”, aseveró, añadiendo que los medios aportados por el Concello para paliar la situación llegaron, quizás, un poco tarde. “Estamos en un municipio en el que sabemos que tenemos estos problemas. Creo que debería de haber una previsión para tenerlos en algún almacén cercano y poder actuar rápidamente. Es lo que pensamos todos los vecinos”.

En el barrio de Perlío, en Fene, otro de los más afectados por el desbordamiento del Cádavo, las actuaciones acometidas en la tarde del lunes para liberar un registro obstruido por un tronco –que motivó, precisamente, el anegamiento del vial y de varios bajos de la zona– dieron sus frutos. El Consistorio levantó parte del aglomerado para terminar con el atoramiento y estudia ahora la posibilidad de instalar uno de mayores dimensiones para evitar futuros episodios. “Hoxe o nivel de risco xa remitiu, grazas á rápida resposta do Concello e ao bo funcionamento das medidas preventivas postas en marcha”, aseguró la alcaldesa, Sandra Permuy.

Uno de los bajos de Perlío en los que ayer entró el agua Emilio Cortizas

La escasez de precipitaciones de este lunes ayudó también a mitigar la preocupación de los vecinos que viven junto al río Baa, a su paso por Mugardos. Ismael Gómez, residente en O Seixo, aseguraba a media tarde que “el nivel bajó mucho, aunque sigue con bastante caudal”.

Con todo, la Xunta mantiene el nivel naranja de su Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en los ríos Mera (Ortigueira), Cádavo (Fene), y Xubia (San Sadurniño), advirtiendo de la necesidad de extremar la precaución en las zonas próximas a sus riberas.

Intervenciones

Con las aguas de los ríos volviendo poco a poco a su cauce, las intervenciones de los servicios de emergencia se centraron, fundamentalmente, en actuaciones relacionadas con la retiradas de árboles y ramas caídas. También con desprendimientos de terrenos, colapsados por la incapacidad de absorber más agua, hasta ceder.

Así lo confirmaron desde el Grupo Supramunicipal de Emerxencias (GES) de Mugardos, cuyos efectivos tuvieron que desplazarse al mediodía, precisamente, hasta la salida de la AP-9 en Fene debido al derrumbe de un talud de tierra. “En la salida hacia la N-651, cayó un árbol y el terraplén se desplomó. Esto cortó por completo la circulación”, explica el profesional, añadiendo que “pasamos aviso a Audasa porque van a tener que hacer un estudio para repararlo”.

La comarca encara mañana miércoles 18 de febrero una nueva jornada marcada por las alertas. En este caso, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel naranja por fenómenos costeros, que se dejarán notar desde primera hora . Así, se prevé que los vientos puedan alcanzar los 88 kilómetros por hora (fuerza nueve) y las olas superar los siete metros. Por ello, se ruega a la ciudadanía extremar la precaución y seguir las indicaciones de las autoridades.