Los altos niveles de toxina amnésica frustran el inicio de la campaña de extracción de vieira

Imagen de archivo de la campaña de extracción de vieira en Ferrol Jorge Meis

La extracción de vieira en la ría de Ferrol tendrá que esperar, al menos, unas semanas. Las muestras analizadas últimamente por los laboratorios del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño –Intecmar– revelan una concentración de toxina ASP todavía muy por encima del máximo que permite la legislación europea y autonómica para garantizar plenamente la seguridad del consumidor.

Así, a pesar de que el último resultado constata un descenso en la presencia de amnésica en los bivalvos estudiados, todavía está en unos parámetros excesivos. El patrón mayor de Ferrol, Gustavo Chacartegui, explica no obstante que en cuanto se pueda, su pósito organizará una campaña conjuntamente con la empresa Vieiras de Ferrol, de A Capela.

También lo hará la cofradía de Barallobre. Su responsable, Jorge López, apunta que llevan enviando muestras para su análisis “desde octubre”, pero que ninguna de ellas ha sido satisfactoria. Para que el Intecmar autorice la extracción es necesario que se produzcan dos resultados positivos consecutivos, algo que, por el momento, no ha sucedido. Con todo, confirma que la próxima semana volverán a enviar una prueba para su análisis por parte del laboratorio de la Consellería do Mar.

Otro varapalo

La imposibilidad de organizar una campaña de recolección de vieira, a la que podrían sumarse los 13 barcos con el arte necesario –ocho de la cofradía de Ferrol, tres de Barallobre y dos de Mugardos–, supone un nuevo varapalo para el sector, que a la crisis productiva que se prolonga desde hace tiempo y los efectos de unas semanas de temporal en las que prácticamente han sido testimoniales las jornadas de faena, se suma ahora la elevada concentración de toxina amnésica en el recurso que el año pasado fue, con mucha diferencia, el que más se vendió a través de las lonjas de la comarca.

En ese sentido, cabe recordar que en 2025 se desarrolló la campaña de extracción más larga y cuantiosa de este bivalvo entre los meses de febrero y abril: más de 83 toneladas que adquirieron un valor de venta de superior a los 384.000 euros.

En todo el ejercicio e incluyendo todas las especies, las tres cofradías de la ría comercializaron menos de 197 toneladas; es decir, que la vieira representó más del 40% del total de capturas.

La imposibilidad de poner en marcha la extracción es más dolorosa para los pósitos teniendo en cuenta que se trata de un recurso muy apreciado tanto en el mercado gallego como en el exterior, y con muchas posibilidades, pues hasta la fecha no se ha organizado ninguna otra campaña en las rías de Arousa y Vigo, que cada año suelen recolectar este bivalvo, aunque no con la intensidad que se da en la de Ferrol.