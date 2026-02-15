Asime confía en un acuerdo rápido para el convenio del metal

Reunión del Grupo Galego de Enerxía Offshore el pasado viernes en el CIS Emilio Cortizas

En un momento en el que la actividad en el conjunto del sector del metal en Galicia ronda el 90%, una cifra que no se alcanzaba desde hacía tiempo, la patronal Asime confía en que las negociaciones de los respectivos convenios provinciales no se prolonguen demasiado y pueda alcanzarse un acuerdo en un tiempo razonable.

El secretario general de Asime, Enrique Mallón, aseguró el pasado viernes, en el Centro de Innovación e Servizos de A Cabana en el transcurso de la reunión del Grupo Galego de Enerxía Offshore –GOE–, que “a predisposición empresarial na negociación colectiva en Ferrol é moi boa para acadar acordos, aos que queremos chegar canto antes, pois, ademais, parece que as organizacións sindicais teñen a mesma disposición”.

Mallón incidió en que la negociación se va a afrontar “nun bo momento de actividade”, si bien destaca que existen “inconvintes” como son el “absentismo ou a baixada de produtividade nalgunhas áreas. Con todo, a vontade é boa”, explicó el portavoz de la patronal.

“Persoal cualificado”

Por otra parte, Enrique Mallón recordó que el momento de expansión del sector naval, con las perspectivas de incremento de carga de trabajo en la ría de Ferrol durante la próxima década, necesita cubrir una demanda de personal cualificado.

“Si, aínda temos esa falta”, expone, “e sabemos que é difícil pero polo de agora imos paliando esa carencia coa chegada de persoas de fóra de Unión Europea, que nos axuda moito”. Además, Asime cree que esa política debe acompañarse de la intensificación de programas formativos que se está desarrollando “especialmente coa Xunta”.

“Son”, precisa, “cada vez mái flexibles e máis áxiles a través de convenios cos que queremos atraer a novas persoas que están noutros sectores nas mellores condicións, non só salariais, senón tamén de seguridade e flexibilidade”.