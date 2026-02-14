Tróupele Tróupele y Los Infieles ganan en los concursos de Entroido de Narón y Cedeira

As Xoaniñas de Chao quedaron en segunda posición en el concurso naronés Emilio Cortizas

La lluvia indultó este sábado a un Entroido que celebraba citas festivas hasta en nueve municipios de Ferrolterra, con desfiles especialmente llamativos en dos de ellos, Narón y Cedeira que, al contrario de lo que sucedió en Neda el viernes, sí pudieron lucir en las calles el colorido de los disfraces de Carnaval.

Las diez comparsas participantes llegaban a las 16.30 a la Praza da Gándara, desde donde partió la comitiva hasta la pista de A Solaina, lugar de celebración del concurso de Narón, presentado por Teatro Ghazafelhos.

De nuevo, el jurado valoró el carácter participativo y reivindicativo de las agrupaciones, que repasaron con sorna la actualidad local con canciones en gallego. En esta ocasión el primer premio recayó en Tróupele Tróupele, mientras que As Xoaniñas se adjudicaron el segundo y Os Argalleiros el tercero.

Además, se repartieron galardones a los mejores disfraces individuales, en pareja y en grupos de hasta seis personas, tanto en la modalidad infantil como la adulta.

Cedeira

En Cedeira, fueron ocho agrupaciones las que desfilaron desde las seis de la tarde para acabar en la Praza Roxa, donde se celebró una verbena amenizada por La Conexión.

Pero antes, como manda la tradición, las agrupaciones se subieron al escenario para cantar y bailar delante de los jueces, que esta vez premiaron a las comparsas Los Infieles, Bosque Máxico de Troula y Os Trasnos do Ortegal; a los grupos Caralletas, Jranxeira Último Modelo y Os Anxos da Cía, a Las Águilas como pareja y Ragnar el Vikingo como individual.

En Cedeira también celebraron este sábado su día grande del Entroido Concello

No obstante, la juerga no se detiene: este domingo habrá juegos en la misma carpa, de 17.00 a 20.00, y el lunes concierto de la orquesta Salsarena a las 23.30 horas.

Más municipios

La fiesta también llegó a otros rincones, empezando por Monfero, que tuvo su fiesta infantil en O Xestal con una tarde dedicada a las familias en la que no faltó la música, los juegos y el concurso de máscaras, un plan muy parecido al que pudieron disfrutar en el pabellón municipal de Cerdido, donde también hubo concierto de As Aventuras de Jazzy y Blusy.

En As Somozas, aunque el día grande fue el viernes, el centro cívico de A Garita tuvo celebración con pinchos, banda sonora y galardones a los mejor ataviados, mientras que en la p­arroquia ortegana de Espasante estuvieron de juerga buena parte del día a base de actuaciones musicales y comida popular, un plan parecido al de Pontedeume, donde hubo pasacalles y recital de Keys DJ, además de concurso de disfraces a medianoche.

El Encontro Infantil de Valdoviño fue otra de las citas festivas de la comarca Concello

En Valdoviño disfrutaban ayer de su Encontro Infantil en O Longoiro a ritmo de rock y para toda la familia. Igualmente, en Neda se celebró el “Tardeo Remember Solidario” en el Ale de Paz, una iniciativa que recaudó fondos para la delegación ferrolana de la Asociación Española Contra el Cáncer y que recogió el testigo de la fiesta del día anterior en la que, aún sin desfile por el chaparrón, se entregaron galardones a As Xoaniñas de Chao por su original vestimenta, a A Canteira por su puesta en escena y a Os Argalleiros en la categoría de crítica a la realidad local, además de repartir cestas a los mejor disfrazados.

En San Sadurniño, donde los premios también se repartieron el viernes, se los adjudicaron Baby Frog y Modelos Prado Galego en la categoría de grupos, mientras que en comparsas ganó A banda de San Saturnino de la Asociación Cultural Brío.