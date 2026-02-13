Una avería en una subestación deja sin luz a 2.400 vecinos de Cedeira, Cerdido y Valdoviño

El aviso de la incidencia fue recibido por Naturgy a las cuatro de la madrugada AEIG

Una importante incidencia eléctrica detectada de madrugada ha condicionado el inicio de la jornada en los municipios de Cedeira, Cerdido y Valdoviño. Según los datos facilitados por la compañía Naturgy, el origen del problema se sitúa en un fallo en la subestación de Cedeira, localizada en Vilela, dejando un balance de unos 2.400 clientes afectados. Desde la distribuidora confirman que el aviso se registró en torno a las 4.00 de la madrugada de este viernes, momento en el que se localizó una "avería en uno de los transformadores".

No obstante, fuentes de la compañía señalan que, mediante diversas maniobras técnicas, se ha ido "reponiendo el servicio" de forma progresiva a lo largo de la mañana, aunque todavía se trabaja para normalizar la situación por completo.

Así, el municipio de Valdoviño es uno de los puntos más afectados. El propio Ayuntamiento calificó el incidente como una "avaría de consideración" que afecta especialmente a la zona comprendida entre el núcleo urbano y el límite con la localidad cedeiresa.

Ante la falta de suministro, el gobierno local que dirige Alberto González ha activado un plan de contingencia para proteger los servicios esenciales. Según informa el Consistorio en sus redes sociales, se está trabajando prioritariamente en "garantizar o subministro eléctrico en servizos fundamentais como o centro de saúde e o PAI" (Punto de Atención á Infancia). Asimismo, la afectación se extiende al ámbito educativo, donde el Concello busca alternativas junto a la Consellería de Educación para asegurar la actividad en el CPI de Atios.

Aunque Naturgy continúa con las labores de reparación en el transformador dañado, la magnitud de la avería impide, por el momento, fijar una hora exacta para la vuelta a la normalidad en todos los hogares. Desde el Concello valdoviñés transmiten la cautela de la empresa, señalando que, dada la importancia de la incidencia, "a empresa non está en disposición de concretar en canto tempo os fogares da localidade poderán recuperar a luz".

Tal y como indican desde la suministradora a este Diario, en el momento de esta publicación quedan pendientes de recuperar el suministro 580 clientes.