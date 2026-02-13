La borrasca Oriana, novena del año, da continuidad a las alertas en Ferrolterra

Uno de los muchos temporales de este 2026, en Punta Penencia Emilio Cortizas

Aunque sea fácil haber perdido la cuenta de la cantidad de borrascas que están azotando Ferrolterra desde que empezó este 2026, la que llegaba este viernes a nuestras costas es la novena: se llama Oriana y se quedará este fin de semana también haciendo de las suyas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y MeteoGalicia, se notará especialmente en el oleaje y las rachas en el mar este sábado y domingo.

En la jornada del 14 de febrero se combinan alertas naranjas y amarillas por vientos de fuerza 7-8 y olas que podrían llegar a los seis metros, sobre todo en la madrugada.

El domingo habrá algo más de calma en los valores, en color amarillo, y se quedarán en siete los primeros, mientras que las ondas no pasarán de los cinco metros.