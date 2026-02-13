Ferrolterra
La borrasca Oriana, novena del año, da continuidad a las alertas en Ferrolterra
Este sábado se combinan naranja y amarilla por viento en el mar y oleaje
Aunque sea fácil haber perdido la cuenta de la cantidad de borrascas que están azotando Ferrolterra desde que empezó este 2026, la que llegaba este viernes a nuestras costas es la novena: se llama Oriana y se quedará este fin de semana también haciendo de las suyas.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y MeteoGalicia, se notará especialmente en el oleaje y las rachas en el mar este sábado y domingo.
En la jornada del 14 de febrero se combinan alertas naranjas y amarillas por vientos de fuerza 7-8 y olas que podrían llegar a los seis metros, sobre todo en la madrugada.
El domingo habrá algo más de calma en los valores, en color amarillo, y se quedarán en siete los primeros, mientras que las ondas no pasarán de los cinco metros.