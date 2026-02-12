Dónde celebrar el Entroido 2026 en Ferrolterra: desfiles, bailes y fiestas en 18 municipios

Imagen de archivo de la fiesta infantil de Carnaval en Fene el pasado año Jorge Meis

Los desfiles y concursos son lo más llamativo de la programación de Carnaval 2026 en Ferrol y comarca aunque, dependiendo del tamaño o los recursos de cada municipio, se celebran fiestas o degustaciones a lo largo de toda la semana.

Neda

El arranque de las celebraciones es este viernes, siendo Neda el concello que comienza con su certamen de comparsas con el día a día de la villa como tema principal de las canciones cargadas de ironía. La cita es en el pabellón Ale de Paz, a las 19.15 horas, tras el desfile, con salida prevista, si el tiempo lo permite, de la avenida de Castelao. Después de este comienzo, la villa tendrá más fiesta hasta el martes, con encuentro infantil en el polideportivo y la tradicional quema del Meco en Subarreiros, con la lectura del testamento.

Mugardos

Mugardos adelanta también a este viernes el comienzo del Entroido, con una exhibición de rap improvisado en gallego –Casino Mugardés, a las 19.00 horas–, el lunes una merienda de Carnaval –18.00 horas, local social de mayores– y el martes llegará el desfile de la Comparsa Manda Charanga, seguido de una fiesta infantil y reparto de orejas –de 17.00 a 21.00 horas–.

San Sadurniño

En San Sadurniño habrá dos actividades este viernes en la Casa da Cultura, a las 17.00 horas en sesión infantil, y a las 21.00 horas en el patio cubierto del CPI la de mayores de 13 años, con concurso de disfraces. La fiesta se retomará el día 21 en Bardaos y Naraío.

As Somozas

También este viernes en As Somozas habrá concurso de disfraces y fiesta en el pabellón municipal, con categorías infantiles, de adultos y grupos, además de juegos y chocolatada. La celebración se traslada este sábado, 14 de febrero, al centro cívico de A Garita, también con baile de máscaras y premios, a partir de las 18.00.

Narón

Este sábado será Narón el concello que acoja el certamen y desfile de comparsas, desde las cinco de la tarde en un recorrido de la plaza de A Gándara al polideportivo de A Solaina. Un acto conducido por Teatro Ghazafellos en el que tomarán parte diez agrupaciones. Habrá también concurso de disfraces individual, por parejas y grupos.

Cedeira

Cedeira celebra este sábado 14 de Febrero, a partir de las 18.00 horas, desfile y concurso, recorriendo las calles hasta la Praza Roxa, donde habrá, además, baile nocturno. El domingo se programan juegos y talleres, desde las cinco; el lunes, verbena con la orquesta Salsarena, y el martes 17 en el polideportivo, de nuevo fiesta infantil.

Monfero

También este sábado Monfero se disfraza. A partir de las 17.00 horas en el Polideportivo do Xestal habrá una gran Festa Infantil con música, animación, concurso de disfraces con premios, hinchables y talleres.

Cerdido

En Cerdido, será el sábado 14, a partir de las 16.00 horas, la celebración en el pabellón municipal, con hinchables, desfile y concurso de disfraces, además de un concierto infantil a cargo de As Aventuras de Jazzy y Blusy.

Ortigueira

El domingo 15 Ortigueira organiza desde las 17.00 horas la Festa Rolling Disco en el Polideportivo Municipal, con celebración de máscaras y lúdica. A las 20.00 horas habrá degustación del dulces de Entroido en el mercado. El lunes volverá el baile infantil –17.00 horas– y será el día grande, con desfile y concurso desde las 21.00 horas, y el reparto de hasta 3.700 euros en premios a los mejores ataviados.

Enterro da Sardiña en Ferrol el pasado año Daniel Alexandre

Cariño

Cariño tiene este domingo 15 su desfile, desde las 18.00 horas, que saldrá desde el Polideportivo Municipal, finalizando en la Praza Roxa con la entrega de premios. La fiesta continuará el lunes por la tarde, y habrá pasacalles desde las 21.30 con la charanga Santa Compaña, y a las 01.00 horas con DJ Miguez GZ. El martes, desde las 16.30 hasta las 19.30 horas, habrá animación infantil en la carpa con hinchables y juegos populares. El viernes 20, a las 20.30, será el Enterro da Sardiña.

Ferrol

El lunes el protagonismo es para Ferrol, aunque ya el domingo se celebrará, a las 17.00 horas en la plaza de Armas, una fiesta infantil con temática pirata. Habrá photocall, baile de disfraces, animación, malabares con zancos y fuego, y talleres de gorros y parches, colgantes marinos y espadas de globos. Pero el desfile de comparsas y las actuaciones serán el lunes, a partir de las 18.00 horas, con la plaza de Armas como destino, donde actuarán las agrupaciones y se elegirán a los ganadores de los certámenes de disfraces. La fiesta se trasladará a Ultramar el día 20, a las 17.00 con fiesta de temática Disney y, a partir de las 20.15 horas, el pasacalles, por el barrio, del festival de comparsas y la celebración del tradicional Enterro da Sardiña.

Pontedeume

El martes de Carnaval es Pontedeume quien se convierte en punto de mira. Así, aunque del sábado al lunes ya hay fiesta –pasacalles, a las 23.00 horas la actuación musical de Keys DJ. y desde las 00.00 horas concurso de disfraces en la Praza Real el sábado; el domingo 15, a las 21.00 horas, guateque con Gramola Ye Yé. en el mismo lugar; y lunes mariachis Los Rancheros y fiesta infantil de Entroido en la Alameda de Raxoi– el desfile de comparsas y actuaciones tendrá lugar el día 17, con pasacalles desde las 18.30, partiendo de la avenida de Raxoi hacia la Praza Real, donde serán las actuaciones. Habrá hasta 700 euros por comparsa y el premio “Gorín” a la mejor agrupación.

Cabanas

En Cabanas eligen el día 17 para su Entroido, con actividades infantiles y de adultos en la SCRD San Mamede de Laraxe desde las cinco y premios para los disfraces de niños y mayores.

As Pontes

La villa de As Pontes celebra su día grande de Carnaval el martes, con el desfile de máscaras desde las 17.00 horas. Partirán de la calle Monte Caxado hasta el colegio de Santa María, donde tendrá lugar la entrega de premios – 700 euros para grupos de más de 10 personas, 850 euros para carrozas, 400 para centros educativos, además de individuales, parejas y tríos, tanto en categoría adulta como infantil–.

Moeche

Moeche acogerá el martes juegos hinchables, música y concurso de disfraces con premios en las categorías infantil y adulta, a partir de las 17.00 horas. Habrá chocolate con churros.

Fene

Llegado el miércoles 18, la fiesta se traslada a Fene, con su desfile de comparsas, que recorrerá las calles del municipio, desde las 18.00 horas hasta la avenida del Concello. Se procederá a la quema do Entroido con espectáculo pirotécnico.

Ares

También Ares espera al miércoles para su celebración principal. Comenzará a las 17.00 horas en la Praza da Constitución. Habrá fiesta con hinchables, pista americana, talleres, toro mecánico, música y photocall. Además, todos los presentes podrán degustar orejas con chocolate. La fiesta llegará a su fin con la quema do Entroido en la playa.

Valdoviño

Será Valdoviño quien despida la fiesta, con su celebración del sábado 21, en el anfiteatro de la Casa da Cultura, bajo carpa y tras el desfile previo que partirá a las 17.30 horas y en el que habrá premios para las mejores comparsas y cada una de las participantes recibirá 400 euros.