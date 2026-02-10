La Diputación destina 2,2 millones al refuerzo de los servicios sociales en Ferrolterra

En el centro, el presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso Cedida

La Diputación de A Coruña refuerza la red pública de atención social en los pequeños municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia a través del Programa de Servizos Sociais Comunitarios, un plan que este 2026 dejará una inversión global de nueve millones de euros, de los que 2,2 corresponden a los concellos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

El objetivo es, explica el organismo provincial, contribuir al mantenimiento de una prestación “esencial para a calidade de vida das persoas maiores, dependentes ou en situación de vulnerabilidade”, facilitando de esta manera que puedan “continuar vivindo no seu fogar e no seu contorno habitual, ao tempo que se apoia a conciliación das familias”, añade la institución que preside Valentín González Formoso.

En el caso concreto del área, este programa permitirá la contratación, durante un año, de 33 profesionales del ámbito social –entre personal administrativo y técnico–, cubriendo el 100% del coste salarial. En cuanto a las horas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), con esta aportación provincial se cubrirán más de 11.223, siendo los municipios de Ares (15.000), Neda (12.000) y As Pontes (10.300) los que más horas proporcionen. “Este programa asegura que os Concellos, independentemente do seu tamaño ou localización, poidan prestar servizos sociais profesionais e de calidade”, aseguró Formoso.

Estrategia

La financiación de los Servizos Sociais Comunitarios forma parte de la apuesta del organismo provincial por el bienestar social. En este sentido, desde la Diputación recuerdan que, junto al SAF, la Teleasistencia cuenta en la actualidad con más de 4.300 usuarios y que se está promoviendo un nuevo modelo de residencias públicas para personas mayores.

Estas Casas de Acompañamento tendrán su sede en las localidades de As Pontes, Rianxo y Ordes.