Diario de Ferrol

Ferrolterra

La Diputación destina 2,2 millones al refuerzo de los servicios sociales en Ferrolterra

Los municipios de menos de 20.000 habitantes de Ferrol, cubrirán con fondos provinciales 11.223 horas del SAF

Redacción
10/02/2026 20:39
En el centro, el presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso
En el centro, el presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso
Cedida
La Diputación de A Coruña refuerza la red pública de atención social en los pequeños municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia a través del Programa de Servizos Sociais Comunitarios, un plan que este 2026 dejará una inversión global de nueve millones de euros, de los que 2,2 corresponden a los concellos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

El objetivo es, explica el organismo provincial, contribuir al mantenimiento de una prestación “esencial para a calidade de vida das persoas maiores, dependentes ou en situación de vulnerabilidade”, facilitando de esta manera que puedan “continuar vivindo no seu fogar e no seu contorno habitual, ao tempo que se apoia a conciliación das familias”, añade la institución que preside Valentín González Formoso.

Tabla Servizos Sociais Comunitarios 2026
   
Diario de Ferrol

En el caso concreto del área, este programa permitirá la contratación, durante un año, de 33 profesionales del ámbito social –entre personal administrativo y técnico–, cubriendo el 100% del coste salarial. En cuanto a las horas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), con esta aportación provincial se cubrirán más de 11.223, siendo los municipios de Ares (15.000), Neda (12.000) y As Pontes (10.300) los que más horas proporcionen. “Este programa asegura que os Concellos, independentemente do seu tamaño ou localización, poidan prestar servizos sociais profesionais e de calidade”, aseguró Formoso.

Ambos recibirán en total una ayuda de 418.000 euros

Ares y Neda: referentes comarcales en la prestación de horas del Servizo de Axuda no Fogar

Más información

Estrategia

La financiación de los Servizos Sociais Comunitarios forma parte de la apuesta del organismo provincial por el bienestar social. En este sentido, desde la Diputación recuerdan que, junto al SAF, la Teleasistencia cuenta en la actualidad con más de 4.300 usuarios y que se está promoviendo un nuevo modelo de residencias públicas para personas mayores.

Visita del presidente de la Diputación y alcalde pontés a las instalaciones del antiguo colegio

La Diputación licita el concurso de ideas para la Casa de Acompañamento Pardo Bazán

Más información

Estas Casas de Acompañamento tendrán su sede en las localidades de As Pontes, Rianxo y Ordes.

