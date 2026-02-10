El calentamiento de las aguas altera el mapa malacológico de Ferrolterra

Cardita calyculata hallada en Santa Comba Cedida

El sutil pero constante calentamiento de las aguas está provocando que, a las costas gallegas –y, por ende, las de Ferrolterra–, lleguen cada vez más especies que, hasta el momento, no podían hacerlo. Esta es una de las principales conclusiones de los ocho expertos que firman “Nuevos registros y cambios en la distribución de moluscos marinos de Galicia (noroeste de la Península Ibérica)”, un artículo publicado recientemente en la revista científica “Iberus” que documenta la aparición de 14 especies, siete de las cuales son nuevos registros para la Comunidad. Seis de ellas, además, representan el límite más septentrional conocido dentro de su área de distribución natural en aguas europeas, mientras que cinco se han encontrado vivas por primera vez.

Juan E. Trigo, miembro de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) de Ferrol, es uno de los autores de esta investigación. Con 45 años de experiencia en malacología, la rama de la zoología que se especializa en el estudio de los moluscos, expone que estos hallazgos nacen de la realización de inspecciones regulares a lo largo de la costa. “Vamos por zonas intermareales, por rocas y pasando por áreas de fango o arena fangosa para ver lo que hay. A veces también hacemos inmersiones e inspeccionamos puertos en donde los pescadores depositan las redes”, explica Trigo, que impulsó este estudio junto a sus compañeros únicamente con fondos propios.

El también técnico en acuicultura remarca, asimismo, la importancia de la llamada “ciencia ciudadana” para llevar a cabo este tipo de trabajos. “Mucha gente nos manda fotos de los bichos que va encontrando. La mayor parte de las veces son hallazgos corrientes, pero de vez en cuando hay alguien que encuentra cosas que te sorprenden”, asevera.

El enigma del gigantismo

Algunos de estos descubrimientos que se relatan en el artículo se han producido en la costa Ártabra. Es el caso del Modiolus adriaticus, un bivalvo de la familia de los mejillones que los expertos localizaron en 2022 Narón –un espécimen, aunque encontraron también con anterioridad, en 2019, 27 en la playa de Sada–.

“Normalmente no tendría mucha importancia salvo porque mide entre dos y tres centímetros de manera habitual, y en esta zona los ejemplares superan los seis. Es algo que nos llamó mucho la atención porque si buscas en cualquier bibliografía que haya en el mundo, te dice que como mucho pueden llegar a los cuatro”, expone el miembro de la SGHN de Ferrol, remarcando que “hemos hecho algún análisis genético sencillo y los resultados nos dicen que es la misma especie”.

Primera vez en Galicia

El artículo de la revista “Iberus” recoge también otra averiguación reseñable en la comarca que refuerza la teoría de esta migración de diferentes especies. Y es que los expertos examinaron siete valvas –las partes duras de los moluscos– de Glycimeris bimaculata, localizadas en junio de 2025 en la playa de A Bestarruza, en Mugardos.

A este respecto, Trigo expone que ya se habían encontrado con anterioridad ejemplares en la ría de Arousa, siendo un animal que estaba documentado hasta el sur de Portugal, el mediterráneo y algunas islas del Atlántico. “Suponemos que, entre las rías de Ferrol y Arousa, puede haber esta especie que, hasta ahora, nadie había situado en Galicia”. De hecho, en el estudio los expertos indican que, probablemente, su presencia en esta zona no se había tenido en cuenta “debido a su gran parecido con Glycymeris glycymeris”, representando este hallazgo “el límite más septentrional conocido para esta especie”.

Santa Comba

Mientras, en el término municipal ferrolano, concretamente en el arenal de Santa Comba, en la parroquia de Covas, la investigación constata la presencia de dos especies: Cardita calyculata y Vasconiella jeffreysiana.

De la primera de ellas, Trigo señala que “es muy pequeñita pero muy llamativa por lo bonita que es su concha. Hasta ahora sabíamos que estaba en las rías de Muros, Arousa y Vigo, en lugares muy concretos, pero en un muestreo llevado a cabo por un amigo en Santa Comba encontró tres juveniles. Es una especie que nunca la habíamos localizado fuera de las Rías Baixais y ahora, de repente, aparece mucho más al norte”, señala el experto de la SGHN de Ferrol. Esto indica, incide, “que las temperaturas del agua muy probablemente estén cambiando, ya no solamente a nivel global, sino dentro de Galicia”.

Los investigadores localizaron en el año 2022 en Narón un espécimen de Modiolus adriaticus

Sobre este calentamiento, el técnico señala que “había especies en los años 70 y 80 que aparecían en la zona sur de Galicia y que ahora están prácticamente por toda la costa. A lo mejor es medio grado nada más, pero eso permite que se puedan expandir cientos de kilómetros”, añade.

Con respecto a la segunda especie localizada en la playa ferrolana, Trigo indica que, teóricamente, está citada en el golfo de Vizcaya (en donde se describió por primera vez) y, posteriormente, se localizó en Portugal y en el sur de España. “Aquí en Galicia no se había encontrado nunca y, de repente, empezamos a encontrar valvas en la zona de Ferrol, en la ría de Vigo...”.

Llamamiento

En su artículo, los expertos ponen el foco en el peligro que plantea este aumento de las temperaturas del agua, pudiendo derivar en que especies potencialmente dañinas lleguen a las costas gallegas. “La industria de la acuicultura de bivalvos para el consumo humano en Galicia es líder mundial y no está preparada para hacer frente a la aparición de especies que podrían suponer una grave amenaza”, relata el artículo en el apartado de discusión.

En el artículo se hace un llamamiento a las administraciones para que actúen al respecto

Los investigadores hacen un llamamiento también a las administraciones públicas para que actúen al respecto, aplicando medidas preventivas para “posibles casos futuros de este tipo de incidencias imprevistas”.

“Hablamos de todas: desde las locales hasta las europeas. Nadie hace nada para tratar de contener esta situación. Estas especies que tratamos en el artículo son todas, digamos, de la zona galaico-portuguesa, pero también analizamos anteriormente otras que llegan, por ejemplo, del Pacífico o del otro lado del Atlántico, por lo que hablamos de un problema serio”, lamenta Trigo, incidiendo en que “ahora mismo, ya es tarde. Te pongo un ejemplo: la avispa asiática se coló en Galicia y vive en nuestro mismo ambiente. La podemos observar, ver dónde están los nidos... y pese a todo eso, no hemos sido capaz de controlar su expansión. Imagínate esa situación, pero en el mar, con sitios a los que es imposible llegar”, expone el integrante de la SGHN.

Juan E. Trigo: “Hay una auténtica plaga de ostra rizada en las rías de la zona” El miembro de la SGHN de Ferrol pone el foco, además, en la expansión de la ostra rizada o japonesa (Magallana gigas) en esta zona de la comarca. “Hemos mandado un póster a un congreso iberoamericano que se celebró hace poco hablando precisamente de esto”, explica Juan E. Trigo acerca de esta especie que llegó a Galicia desde Italia –con el objetivo de satisfacer la creciente demanda del mercado acuícola– en la década de 1980. El experto señala que “es cierto que se trata de una especie con interés comercial que los pescadores de cada cofradía pueden aprovechar”, pero apunta una particularidad que sucede en Ferrolterra. “En esta zona del golfo Ártabro hay unas rocas blanditas, tipo flysch, donde hemos encontrado unos moluscos –Pholas dactylus– que la perforan para vivir. Hacen unos agujeritos por donde sacan el sifón para poder respirar y alimentarse cuando el agua de la marea sube. Pero estamos viendo como la ostra empieza a cubrir esas rocas, impidiendo su supervicencia”, lamenta el también miembro de la Sociedad Española de Malacología.