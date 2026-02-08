El proyecto “Relevo xeracional: o futuro do mar” llega a colegios de Mugardos y Pontedeume

El futuro del sector pesquero pasa por el interés de los jóvenes Daniel Alexandre

El Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro –GALP– Golfo Ártabro Norte es uno de los que se ha implicado en el proyecto de cooperación “Relevo xeracional: o futuro do mar”, una iniciatica que busca promover el conocimiento y consolidación de la Formación Profesional Dual en el sector marítimo-pesquero en Galicia.

El proyecto de carácter bia­nual considera que esta es la vía más eficaz para atraer a la juventud al sector, mejorar la empleabilidad, reforzar la sostenibilidad del modelo productivo y visibilizar las oportunidades laborales reales que ofrece el mar en Galicia.

De este modo y después del acto de presentación del trabajo con entidades del sector y del ambito educativo, “Relevo xeracional” da comienzo a otras actividades que se llevarán a cabo con alumnado de cuarto de educación secundaria.

Las sesiones de aula darán comienzo este mes y, aunque desde la organización indican que todavía no hay un calendario cerrado, de momento ya están apalabradas actuaciones en centros educativos de la comarca, tales como el CPR Loyola de Mugardos, donde se llevará a cabo la iniciativa entre el 20 de febrero y el 6 de marzo; y el CPS San José de Pontedeume, desde el 25 de febrero al 4 de marzo,

Las sesiones pretenden acercar al estudiantado el conocimiento sobre el sector pesquero y las posibilidades de futuro que ofrece, siempre a través de una metodología dinámica, amena y divertida.

Además, se llevarán a cabo visitas a entidades relacionadas con el sector de la pesca que ofrecen la posibilidad de conocer a profesionales y que los escolares puedan ver esa realidad laboral como próxima.

Podrán efectuarse embarques reales para ver el día a día del trabajo en el mar e incluso disfrutar de una estancia con pernocta en la Illa de Ons, donde conocer el espacio protegido y su gestión para la conservación. del medio.

Por otra parte, los ocho Grupos de Acción Local del sector pesquero promueven el proyecto “Mar e rías: pesca & turismo”, en el que se ha implicado el GALP A Mariña-Ortegal.

Esta prevista la celebración de turismo marinero y pescaturismo, en el que se ofrecerán herramientas prácticas para desarrollar estas actividades. Será del 23 al 27 de febrero y en función del número de personas inscritas se asignará la localidad de celebración.