Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

El “temporal atlántico” será quien prolongue en la costa de Ferrolterra las alertas por vientos y grandes olas

La lluvia podría remitir en algunos huecos del sábado y el domingo

Redacción
05/02/2026 23:21
Temporal Punta Penencia
Imagen del temporal la pasada semana en Punta Penencia
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicaba este jueves el décimo segundo aviso especial de fenómenos adversos de este 2026, un número que parece más propio de una época del año más avanzada, pero el tren de borrascas ha batido récords. Esta vez se trata de la llegada de un “temporal atlántico” que se dejará notar en toda la península excepto en el cuadrante nordeste. 

Este viernes, de hecho, convivirá con Leonardo, que continuará dejando precipitaciones, ventisca y oleaje que afectarán también a la costa gallega. De hecho, se mantienen tres alertas, dos naranjas y una amarilla. 

La primera comenzará a las 21.00 horas con rachas de más de 80 kilómetros por hora que estarán presentes en lo que queda de jornada. En el mar, el viento del suroeste tendrá fuerza 8 en la primera parte del día y después se combinará con intervalos de 7. En cuanto a las olas, se esperan que lleguen a los siete metros de altitud. 

Algo de calma

Este sábado no se esperan grandes cambios, pero el temporal atlán­tico sí amainará durante la madrugada. Así, seguirá el nivel amarillo por las rachas de más de 80 km/h y los vientos de fuerza 7-8 en el mar, pero solamente se esperan hasta las 6.00 horas. En cuanto al oleaje, en este caso la alerta sí se mantendrá a lo largo de todo el sábado, puesto que será naranja hasta las 9.00, descendiendo de nivel desde entonces. 

Esta situación, explica la Aemet, viene derivada del cruce de nuevos sistemas frontales por la Península, intensificando el viento y haciendo que el temporal siga siendo “significativo” en Galicia, con tendencia a ir mejorando por el día. Con respecto al domingo, las lluvias que están asolando Andalucía podrían perder intensidad, aunque no descartan que el pronóstico pueda variar. 

¿Lloverá?

La respuesta corta es afirmativa, como cabría esperar con estos antecedentes tan poco halagüeños, pero en la larga el tiempo parece que dejará algunas “ventanas” sin lluvia. Por un lado, desde MeteoGalicia el pronóstico predice cielos con nubes y claros en general para los próximos días, esperándose precipitaciones hasta el domingo (incluido) y tormenta en la tarde de este viernes, con temperaturas mínimas en descenso moderado. 

No obstante, el aguacero sí dará un poco de tregua en las jornadas de mañana y pasado. En concreto, el sábado podría librarnos de la lluvia desde media mañana hasta la noche, mientras que en el caso del domingo habrá intermitencia hasta el mediodía y a última hora de la tarde. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La delegada territorial, el alcalde y el edil de Participación durante la visita al Centro de Emprego

Rey Varela celebra el éxito del nuevo curso de atención sociosanitaria
Redacción
A Malata Racing presentación dos nuevos jugadores Azkuna y Tavares

El Racing de Ferrol presenta sus piezas para el cambio
Juan Quijano
Operarios municipales asegurando la estructura del inmueble

Comienzan los trabajos de consolidación en la casa de Carvalho Calero tras la caída del muro
J Guzmán
La gasolinera presenta un gran estado de deterioro tras años de abandono

El proyecto de la gasolinera de As Pías empezará este mismo 2026
J Guzmán