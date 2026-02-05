El “temporal atlántico” será quien prolongue en la costa de Ferrolterra las alertas por vientos y grandes olas

Imagen del temporal la pasada semana en Punta Penencia Emilio Cortizas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicaba este jueves el décimo segundo aviso especial de fenómenos adversos de este 2026, un número que parece más propio de una época del año más avanzada, pero el tren de borrascas ha batido récords. Esta vez se trata de la llegada de un “temporal atlántico” que se dejará notar en toda la península excepto en el cuadrante nordeste.

Este viernes, de hecho, convivirá con Leonardo, que continuará dejando precipitaciones, ventisca y oleaje que afectarán también a la costa gallega. De hecho, se mantienen tres alertas, dos naranjas y una amarilla.

La primera comenzará a las 21.00 horas con rachas de más de 80 kilómetros por hora que estarán presentes en lo que queda de jornada. En el mar, el viento del suroeste tendrá fuerza 8 en la primera parte del día y después se combinará con intervalos de 7. En cuanto a las olas, se esperan que lleguen a los siete metros de altitud.

Algo de calma

Este sábado no se esperan grandes cambios, pero el temporal atlán­tico sí amainará durante la madrugada. Así, seguirá el nivel amarillo por las rachas de más de 80 km/h y los vientos de fuerza 7-8 en el mar, pero solamente se esperan hasta las 6.00 horas. En cuanto al oleaje, en este caso la alerta sí se mantendrá a lo largo de todo el sábado, puesto que será naranja hasta las 9.00, descendiendo de nivel desde entonces.

Esta situación, explica la Aemet, viene derivada del cruce de nuevos sistemas frontales por la Península, intensificando el viento y haciendo que el temporal siga siendo “significativo” en Galicia, con tendencia a ir mejorando por el día. Con respecto al domingo, las lluvias que están asolando Andalucía podrían perder intensidad, aunque no descartan que el pronóstico pueda variar.

¿Lloverá?

La respuesta corta es afirmativa, como cabría esperar con estos antecedentes tan poco halagüeños, pero en la larga el tiempo parece que dejará algunas “ventanas” sin lluvia. Por un lado, desde MeteoGalicia el pronóstico predice cielos con nubes y claros en general para los próximos días, esperándose precipitaciones hasta el domingo (incluido) y tormenta en la tarde de este viernes, con temperaturas mínimas en descenso moderado.

No obstante, el aguacero sí dará un poco de tregua en las jornadas de mañana y pasado. En concreto, el sábado podría librarnos de la lluvia desde media mañana hasta la noche, mientras que en el caso del domingo habrá intermitencia hasta el mediodía y a última hora de la tarde.