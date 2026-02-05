El GALP Golfo Ártabro Norte dispone de 1,16 millones este año para las entidades de la ría de Ferrol y Ares

La conselleira, en el centro tras la firma del convenio con los responsables de los ocho GALP de Galicia Xunta

El Grupo de Acción Local Pesqueira –GALP– Golfo Ártabro Norte dispondrá este año de 1,16 millones de euros para cofinanciar los diferentes proyectos, productivos y no, que se presenten y reúnan las condiciones establecidas por la Consellería do Mar de acuerdo con los objetivos del Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y la Acuicultura –Fempa– en las Estrategias de Desarrollo Local Participativo.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada de la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, firmaron este jueves en Santiago las addendas a los convenios de colaboración con los ocho GALP que hay en Galicia y que permitirá ampliar el programa hasta el año 2029.

El año pasado, un total de 25 iniciativas, tanto de agrupaciones como cofradías de pescadores o clubes náuticos como de administraciones locales o personas a título individual recibieron financiación por parte de los GALP. En total, cerca de 900.000 euros que permitieron poner en marcha proyectos como “Miño circular”, impulsado por el pósito, para el estudio y la implementación de medidas para optimizar los recursos y profundizar en la sostenibilidad –como la valorización de las conchas de bivalvos–; o el taller náutico móvil promovido por un autónomo de ese mismo municipio, Pablo Sande, para la reparación y mantenimiento de embarcaciones de los profesionales del mar, que incluye, además, asistencia a flote.

Junto a estas iniciativas se encuentran otras de naturaleza productiva o divulgativa. Así, cabe recordar que las cofradías de la comarca como la de Ferrol, Barallobre, Mugardos o Pontedeume, así como Ares, también recibieron el apoyo económico del GALP Golfo Ártabro Norte –que abarca los municipios que baña la ría de Ferrol, así como la de Ares hasta Paderne–. Por ejemplo, Espazo AmAres, de promoción del patrimonio marítimo de Ares; Ostras do Ártabro, un plan bianual de puesta en valor de la especie rizada impulsado por los pósitos de Barallobre y Pontedeume; o las jornadas de exaltación de los productos de la ría que realiza la Cofradía de Pescadores de Ferrol. Todos ellos y otras veinte ideas más consiguieron cofinanciación a través de fondos europeos y autonómicos, generalmente en una proporción del 70%-30%.

La conselleira recordó ayer durante el acto de la firma de la ampliación de los convenios que el plazo de presentación de proyectos para la edición de este ejercicio 2026 continúa abierto y animó a todos los GALP a “aproveitar esta oportunidade” que ofrecen las dos convocatorias autonómicas para “fomentar a economía azul, divulgar o patrimonio marítimo-cultural e reforzar o papel dos axentes vinculados ao sector”.

Los dos programas de ayudas abiertos se publicaron el mes pasado y están dotados con un importe conjunto de más de 7,7 millones de euros.

Una de las líneas tiene un presupuesto de 6,9 millones y se dirige a profundizar en la mejora de las condiciones de trabajo, la creación de empleo, el refuerzo de la innovación en el conjunto de la cadena de producción y suministro de productos de la pesca y la acuicultura o el aprovechamiento del patrimonio cultural y medioambiental.

La segunda dispondrá de 850.000 euros y se destina a proyectos de cooperación interterritoriales y transnacionales de los GALP.

El plazo de la primera convocatoria finaliza el día 16 de este mes de febrero y el de la segunda, el 16 de marzo.

Implicación y plazos

El Grupo de Acción Local Pesqueira Golfo Ártabro Norte agrupa a 38 entidades socias, de las cuales el 15,79% pertenece al sector pesquero, el 26,32 al público, el 42,11 al social y el 13,15 al económico.