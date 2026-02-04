Mi cuenta

Rumbo a la fase estatal: los escolares conquistan el Xeoparque en la XVII Olimpíada de Xeoloxía

Los que logren mejores resultados viajarán a Vigo el próximo mes de marzo

Redacción
04/02/2026 20:40
Un momento de las pruebas
Un momento de las pruebas
Xeoparque Cabo Ortegal
El Xeoparque Cabo Ortegal reafirmó su protagonismo científico al albergar, por tercer año consecutivo, una de las sedes de la fase gallega de la XVII Olimpíada de Xeoloxía. La cita, impulsada por la Asociación Española para la Enseñanza de Ciencias de la Tierra, la Sociedad Española de Geología y el Colegio Oficial de Geólogos, convocó a más de 70 estudiantes –desde 4º de ESO a Bachillerato– de las provincias de A Coruña y Lugo.

Así las cosas, la competición se estructuró en dos bloques diferenciados: uno teórico con 40 preguntas tipo test y una yincana que se realizó por equipos.

El IES Perdouro de Burela triunfa en la Olimpiada de Geología en el Xeoparque

Pese a que la planificación inicial situaba esta competición en el municipio de Valdoviño, la huelga de transportes obligó a la organización a descentralizar las pruebas en cuatro institutos distintos, con el objetivo de garantizar la participación del alumnado.

Los estudiantes que logren los mejores resultados en esta fase serán seleccionados para participar en la estatal, que tendrá lugar también en Galicia, concretamente, el próximo 21 de marzo en Vigo. Aquellos que destaquen en esta próxima cita podrán optar a la prueba internacional, que se celebrará en Italia en agosto. Asimismo, el alumnado de 2º de Bachillerato podrá optar a las becas que las universidades conceden para las personas premiadas en olimpiadas científicas.

