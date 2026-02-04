Mi cuenta

Los María Casares abren los votos que podrían premiar a dos creaciones de Ferrolterra

Entre el total de 45 espectáculos figura uno dirigido por Paula Carballeira y otro de Teatro dos Ghazafelhos

Redacción
04/02/2026 19:40
La obra original de Teatro dos Ghazafelhos "Historias para escagarriñarse" es una de las opciones
La obra original de Teatro dos Ghazafelhos "Historias para escagarriñarse" es una de las opciones
Ya está abierta la primera tanda de votaciones para la 30 edición de los premios de Teatro María Casares, que organiza la Asociación de Actores e Actrices de Galicia –AAAG– desde que se fundó en 1997. Este año son más de 350 candidaturas de profesionales que optan a las 16 categorías de participación y 45 espectáculos en total, entre los que se encuentran dos creaciones realizadas por artistas de la zona de Ferrolterra.

Aunque las compañías Galeteatro y Xarope Tulú proceden, respectivamente, de Carballo y O Grove, estas figuran en la lista con el montaje “Berenguela na gaiola”, una obra dirigida por la escritora y contadora de Maniños, Fene, Paula Carballeira, que también firma la dramaturgia. Precisamente, esta pieza fue premiada en el IV Certame Manuel María de Proxectos Teatrais

Por otro lado, la compañía fundada en la comarca Teatro dos Ghazafelhos, en la que se integran Montse Piñón, Pepablo Patinho y Jorge Casas, opta al galardón con “Historias para escagarriñarse”, la producción que constituyó uno de sus primeros espectáculos de calle, también adaptada a interiores, que ahora recuperan para conmemorar su 20 aniversario.

Galardones

Las primeras votaciones, cuyo plazo cerrará el 24 de este mes, a las 12.00 horas, ya están abiertas para un censo compuesto por más de 450 profesionales de las artes escénicas.

La gala se celebrará el 8 de abril en A Coruña, donde además se entregará el premio de honor Marisa Soto, que rinde homenaje a una persona o entidad por su labor en favor de estas artes y se leerá el Manifesto Galego do Día Mundial do Teatro.

