As Pontes y Valdoviño fijan el destino de los fondos del POS+ de la Diputación

Ambos dedicarán las aportaciones o parte de ellas a sufragar gasto corriente

Redacción
04/02/2026 20:23
Un momento de la sesión plenaria en As Pontes
Un momento de la sesión plenaria en As Pontes
Concello
Valdoviño y As Pontes aprobaron en sendos plenos el destino de los fondos del POS+ de la Diputación. En el primero de los casos, la corporación dio el visto bueno a dividir casi a partes iguales la aportación. Así, 330.641,10 euros irán a sufragar gasto corriente, mientras que 350.647,16 se emplearán para construir la pista polideportiva y las dos de pádel cubiertas de la primera fase del complejo deportivo de Atios. El Concello sacará de nuevo a contratación estos trabajos, después de dos procesos fallidos .

El pleno valdoviñés aprobó también las intervenciones incluidas en el POS Complementario. Con cargo a esta apartado se realizará el sanemiento y bombeo en Montefaro (208.475,82 euros), la mejora del firme del vial que une la cooperativa de Meirás y Os Percebes y el cruce de Campo García (277.389,84), la reparación de las carreteras en Marnela, San Xiao, Fremil, Frádigas, As Trabes, Porto do Cabo, Braxe, Lameira, Pallotas y Pedreira (123.936,95), así como la finalización de las obras de construcción de nuevos vestuarios en el campo de fútbol de Mourente (264.902,12 euros).

Imagen de una sesión plenaria de la Diputación sobre el POS+

Los Concellos de Ferrolterra distribuyen los fondos del POS+ provincial para este año

Más información

Por su parte, el Concello pontés destinará los 1,38 millones de euros que le corresponden del POS+ 2026 a financiar el gasto corriente municipal. En cuanto al Complementario, se sufragarán con él ocho proyectos: la renovación de pavimentos y mobiliario urbano en la avenida de As Campeiras (168.398,45 euros), la mejora de servicios y aglomerados en la avenida de Lugo (165.341,15) y la adecuación del firme y servicios en la avenida de Vilalba (376.287,08).

También la reparación de la calzada en Gondré y Castro (55.283,85), la pavimentación de la pista de O Bidueiro (74.200 euros), la adecuación de la avenida da Habana (286.731,46), la mejora de la calle Presa de Alede (239.359,21) y la segunda fase de mejora de A Balsa (119.794,26)

