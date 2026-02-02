Mi cuenta

Un total de 20 productores de Ferrolterra se forman para usar las instalaciones de A Fusquenlla

El curso de capacitación se prolongará hasta finales de marzo

Redacción
02/02/2026 21:12
El curso se lleva a cabo en la Casa da Xuventude de San Sadurniño
El curso se lleva a cabo en la Casa da Xuventude de San Sadurniño
César Galdo
El Centro de Transformación A Fusquenlla, ubicado en Moeche, inició en los últimos días una nueva acción formativa destinada a capacitar a un total de 20 productores y productoras de la comarca. Cabe señalar que el curso es el paso previo obligatorio para que los participantes puedan usar las instalaciones de forma autónoma.

El programa, que se extenderá hasta finales del próximo mes de marzo, consta de un total de 39 horas repartidas en ocho módulos diferentes, tanto teóricos como prácticos.

El potencial de A Fusquenlla se muestra estos días en el Pantín Classic

Así las cosas, durante las diferentes sesiones el alumnado aprenderá sobre diversas cuestiones fundamentales, tales como la seguridad alimentaria –higiene, trazabilidad y normativa de etiquetado–, procesos de transformación –elaboración de conservas, zumos, mermeladas o deshidratados–, o uso de maquinaria avanzada –manejo de autoclaves para pasteurización, envasadoras al vacío o sistemas de medición técnica–.

Carmen Caínzos, productora local | “Estando en A Fusquenlla, me animé a comercializar”

Cabe recordar que A Fusquenlla es un proyecto colaborativo en el que toman parte siete municipios del área –San Sadurniño, Moeche, Valdoviño, Narón, As Pontes, Cedeira y Cerdido– y cuyo objetivo es ofrecer un espacio profesional compartido para que pequeños productores transformen sus excedentes.

