Un total de 20 productores de Ferrolterra se forman para usar las instalaciones de A Fusquenlla

El curso se lleva a cabo en la Casa da Xuventude de San Sadurniño César Galdo

El Centro de Transformación A Fusquenlla, ubicado en Moeche, inició en los últimos días una nueva acción formativa destinada a capacitar a un total de 20 productores y productoras de la comarca. Cabe señalar que el curso es el paso previo obligatorio para que los participantes puedan usar las instalaciones de forma autónoma.

El programa, que se extenderá hasta finales del próximo mes de marzo, consta de un total de 39 horas repartidas en ocho módulos diferentes, tanto teóricos como prácticos.

Así las cosas, durante las diferentes sesiones el alumnado aprenderá sobre diversas cuestiones fundamentales, tales como la seguridad alimentaria –higiene, trazabilidad y normativa de etiquetado–, procesos de transformación –elaboración de conservas, zumos, mermeladas o deshidratados–, o uso de maquinaria avanzada –manejo de autoclaves para pasteurización, envasadoras al vacío o sistemas de medición técnica–.

Cabe recordar que A Fusquenlla es un proyecto colaborativo en el que toman parte siete municipios del área –San Sadurniño, Moeche, Valdoviño, Narón, As Pontes, Cedeira y Cerdido– y cuyo objetivo es ofrecer un espacio profesional compartido para que pequeños productores transformen sus excedentes.