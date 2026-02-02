Ares y Neda: referentes comarcales en la prestación de horas del Servizo de Axuda no Fogar

Ambos recibirán en total una ayuda de 418.000 euros Pixabay

Según los datos de la resolución del programa de subvenciones de la Diputación de A Coruña para la financiación de los servicios sociales comunitarios, los Ayuntamientos de Ares y Neda son, respectivamente, los que más horas prestan del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en su modalidad básica de todos los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

Así lo dieron a conocer ambas administraciones, que emplearán estos fondos del organismo provincial para dar respuesta a una realidad demográfica en la que el envejecimiento de la población es cada vez mayor.

En el caso del Consistorio aresano, recibirá una cuantía que asciende a 250.000 euros. Con dicha cifra, el gobierno aresano prevé incrementar hasta 15.000 las horas del SAF. “Sabemos o importante que é atender ás personas maiores ou dependentes, que poidan estar cerca das súas familias, nunha contorna coñecida e con certa autonomía. O SAF é un instrumento chave de acompañamento e coidado para os usuarios e usuarias, mais tamén para os que os rodean, que sofren igualmente un desgaste mental e emocional”, aseveró la edila de Benestar, Victoria Montenegro.

Desde el Concello aresano exponen que, en términos cuantitativos, el SAF de la localidad aporta más de 60.000 horas al año, a las que hay que sumar las 47.150 de la modalidad de Dependencia. Se establece, de esta manera, apunta el ejecutivo local, “unha rede sólida, con impacto directo na veciñanza dentro da súa cotiandade, e que cobre as necesidades de preto de 170 persoas usuarias”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Neda se ha puesto como meta para este 2026 ofrecer un total de 12.000 horas de atención del SAF en la modalidad de libre concurrencia. Para ello, el gobierno local contará con una ayuda de la Diputación de 168.000 euros, consolidándose de esta forma como la segunda localidad coruñesa de menos de 20.000 habitantes con mayor número de horas de prestación.

Desde el Consistorio nedense indican, asimismo, que está previsto licitar a lo largo del presente ejercicio un nuevo contrato que permita mejorar el Servizo de Axuda no Fogar.