Varias personas heridas en dos accidentes de tráfico en A Capela y San Sadurniño

Por el momento no hay constancia de traslados al centro hospitalario de referencia Emilio Cortizas

Los servicios sanitarios de urgencia tuvieron una mañana ajetreada en el entorno de Ferrolterra, donde se registraron dos accidentes de tráfico con varias personas heridas en un lapso de tiempo inferior a una hora. El primer incidente, según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, se produjo poco después de las once a la altura del punto kilométrico 10 de la carretera AC-564, en el núcleo de As Neves.

En este caso, como explicó la central autonómica, se trató de un choque en cadena en el que se vieron involucrados tres turismos. Así, hasta el punto se desplazó una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y el servicio de mantenimiento de viales. Posteriormente, el Sergas comunicó al 112 que se registraron dos heridos por la colisión, pero no hay constancia de traslado al centro hospitalario de ninguno de ellos.

Poco después, sobre las 11.55 horas, el Centro Integrado recibió un nuevo aviso, en esta ocasión por una salida de vía con varios heridos (no se detalló el número) en San Sadurniño. El accidente, apuntó el 112, tuvo lugar a la altura del punto kilométrico 3 +800 de la DP-7603, en un área de monte próxima al desvío a Vilachá y Moimentos. De este modo, tras recibir el aviso de un particular se movilizó hasta el lugar una ambulancia del 061 y a la Policía Local del municipio.

Asimismo, desde la central autonómica se detalló que, en ambos accidentes, se trasladó el aviso al parque provincial de Bombeiros do Eume, con sede en As Pontes, pero como confirmó este último, los profesionales no tuvieron que intervenir en ninguno de los sucesos al no haber personas atrapadas.