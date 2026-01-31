Los Concellos de Ferrolterra distribuyen los fondos del POS+ provincial para este año

Imagen de una sesión plenaria de la Diputación sobre el POS+ Cedida

Cerca de una decena de Ayuntamientos de Ferrol, Eume y Ortegal han celebrado en las últimas jornadas sus respectivas sesiones plenarias, en las que abordaron la distribución de la cantidad asignada por la Diputación de A Coruña en el marco de su Plan de Obras e Servizos (POS+) para 2026.

En el caso de Monfero, la propuesta del ejecutivo salió adelante por unanimidad. Así, se destinarán 43.784,21 euros a sufragar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y otros 17.219,86 a reforzar y ampliar el personal administrativo de los Servizos Sociais. El campamento Concilia Verán se llevará 5.000 euros, misma partida con la que se aumentará la prestación de podología gratuita para las personas dependientes –que el Consistorio implantó en 2025–. Las ayudas de emergencia social para las familias en riesgo de exclusión dispondrán de 8.000 euros, mientras que 4.365 se usarán para adquirir equipamiento para personas dependientes (camas o grúas). El gobierno monferés invertirá también 4.000 euros en un software que mejore la gestión de este departamento municipal y reservará otros 2.000 del POS+ para las ayudas al estudio. En total, la localidad dispondrá de 89.369,07 euros procedentes de la Diputación.

Por su parte, Moeche destinará los 40.433,07 euros que le corresponden a cuatro ámbitos principales. Así, una parte se destinará a la contratación de un auxiliar administrativo para el área de Benestar Social. También se sufragarán con cargo a esta partida diversas subvenciones, como la destinada al pago de la factura de la luz para familias vulnerables, el servicio de podología para dependientes o el programa Xantar na Casa.

El ejecutivo modestino usará estos fondos, también, para reforzar el SAF y para educar en igualdad y prevenir la violencia digital con programas orientados a la infancia y la adolescencia.

Mientras, Neda dio luz verde –con los votos a favor del ejecutivo socialista y la abstención de los partidos de la oposición– a destinar buena parte del POS+ provincial a la financiación de servicios básicos municipales (279.850 euros). Además, reservará cerca de 98.000 para realizar obras de pavimentación en el Camiño de Pontegrande –desde el cruce con el vial de Balbís hasta el molino de O Carballo– y transformar el área de juego del paseo de Xuvia en un parque inclusivo infantil.

El Consistorio de Ares fue otro de los que aprobó la distribución de estas partidas en los últimos días. En este sentido, invertirá 198.325,66 euros en la renovación de la infraestructura futbolística de Prados Vellos –el proyecto ronda los 400.000 euros– y otros 69.885,25 a la ampliación de la red de abastecimiento de agua en el camino de la Playa de Estacas –el Concello aportará otros 5.352,43 de las arcas municipales–. Además, en el apartado social, el ejecutivo aresano destinará 48.078,95 euros a sufragar las necesidades básicas que se detecten en la localidad.

En San Sadurniño la propuesta del gobierno para distribuir estas aportaciones provinciales contó con unanimidad. Así, los 568.000 euros consignados para este año irán a parar, en su mayoría (399.000), a sufragar el gasto corriente, mientras que los casi 169.000 restantes se destinarán a mejoras de la red viaria en diferentes puntos de Naraío, Igrexafeita o Lamas, entre otros.

Cerdido aprobó en una sesión extraordinaria la inclusión del Concello en el POS+ de 2026. A este respecto, la totalidad de la cuantía, 156.445,72 euros, se destinará a los gastos corrientes, “garantindo así a estabilidade no funcionamento dos servizos básicos do municipio durante o exercicio”, expone el ejecutivo local. Mientras, los 37.926,24 del Plan Adicional irán a parar al SAF en la modalidad de dependencia y a sufragar otros gastos de carácter social, mientras que los 40.607 del Complementario se emplearán en mejorar el camino de As Penas.

En cuanto a Ortigueira, la corporación celebró el pasado 30 de enero una sesión en la que, además del destino de los fondos provinciales (1,2 millones de euros), se aprobaron los presupuestos para 2026, una cuantía que asciende a 8,5 millones de euros –un 25% más que las últimas cuentas, de 2022–. También se otorgó el contrato de los servicios de limpieza, desinfección e higiene en las instalaciones municipales.

“Es un gran paso adelante poder adjudicar estas prestaciones, así como poder contar otro año más con el Plan provincial, que permitirá realizar nuevas actuaciones necesarias y desarrollar un proyecto de vida en un entorno rural dotado de todos los servicios básicos y de una calidad óptima”, aseveró el alcalde.