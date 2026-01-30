Mi cuenta

Olas por encima de los diez metros, vientos huracanados y riesgo de inundación en ríos

Aunque el temporal no azotó este viernes con la fuerza que se esperaba, también dejó un reguero de incidencias

Marta Corral
Marta Corral
30/01/2026 21:32
Temporal en Penencia
El intenso oleaje fue protagonista en toda la comarca, como pudo comprobarse también en Penencia
Emilio Cortizas
Quizás porque incluso a los trenes de borrascas se acostumbra uno, los últimos coletazos de Kristin resultaron menos intensos de lo que dictaban las previsiones. No obstante, las rachas de viento huracanado, el oleaje y, sobre todo, la copiosa lluvia que cayó durante casi toda la tarde de este viernes dejaron varias incidencias en Ferrol, Eume y Ortegal. 

Los valores más extremos de la jornada hay que ir a buscarlos, como suele ser habitual en los temporales costeros, a los municipios de Cedeira y Mañón. En el primero, la estación ubicada en Punta Candieira guardó el registro de una racha de viento de 135 km/h a las 15.20 horas, mientras que la de Estaca de Bares recogió un número similar, 134,64 km/h, a las siete de la tarde. 

En este mismo punto, pero mar adentro, la boya de Puertos del Estado daba cuenta a las 9.00 de una ola que llegó a medir 10,31 metros, bajando a los 9,84 cuatro horas más tarde y a 8,44 a las cinco. 

Menos rayos

Con todo, la altura media del oleaje en esa zona de costa estuvo en torno a los ocho metros, cumpliendo con los parámetros de la alerta roja que se había dictado desde las 18.00 horas. En cuanto a la lluvia, estaciones como la del CIS de A Cabana, en Ferrol, recogió más de cinco litros por metro cuadrado en 60 minutos; concretamente, entre las 15.30 y las 16.30. 

No obstante, fueron muchos menos los rayos de los que MeteoGalicia tuvo registro en la comarca, la mayoría concentrados entre las tres y las cinco de la tarde. 

Precauciones

Entre otras incidencias menores que atendieron los profesionales de emergencias de Ferrolterra, el 112 destaca que sobre las 16.30 horas le cayó “una piedra o una uralita” a un conductor cuando circulaba por la calle del Sol, teniendo que acudir tanto los Bomberos como la Policía, pero sin que se hubiesen que lamentar daños personales. 

Asimismo, la Xunta de Galicia ha activado en Plan Inungal por crecidas en el río Xubia a su paso por el municipio de San Sadurniño, mientras que desde el Concello de Valdoviño se procedía este viernes nuevamente, desde el mediodía, a cerrar el acceso a Punta Frouxeira para evitar cualquier tipo de accidente al esperarse grandes olas y fuertes vientos. 

