Triple alerta en Ferrolterra: la comarca se prepara para el enésimo temporal de enero

Una nueva borrasca dejará tormentas intensas, olas de más de 8 metros y vientos fuertes

Redacción
29/01/2026 22:30
Imagen del temporal Ingrid en la zona de Meirás
Jorge Meis
Toda la costa gallega, excepto A Mariña lucense, está de nuevo en alerta roja por oleaje debido a la llegada de un nuevo temporal que dejará igualmente avisos de color naranja y amarillo por vientos fuertes y una tormenta que se dejará notar desde las tres de la tarde de este viernes.

Con el foco en las tres comarcas de Ferrolterra, el primero de los frentes que se pone en marcha es el viento, que empieza siendo fuerte de 6.00 a 12.00, superando los 80 km/h, y seguirá con rachas significativas de 15.00 a 00.00 horas. 

Además, del mismo nivel amarillo se espera una fuerte tormenta de 15.00 a 00.00 horas con lluvias fuertes, granizo y ventisca. En cuanto al viento en el mar, se alternarán las fuerzas 7 y 8, naranja y amarillo durante toda la jornada del viernes. 

Tormenta rayo relampago

A punto de caerle un rayo en Ferrol: "Me quedé bloqueada, volví a nacer"

Finalmente, las olas de 00.00 a 18.00 horas podrán llegar a medir de 6 a 8 metros, con nivel naranja, pasando entonces a rojo hasta la medianoche, con la previsión de que puedan superar los ocho metros.

Ya el sábado, la alerta por olas disminuye a naranja de nuevo hasta las 18.00 horas, cuando se rebaja hasta amarillo y 4 metros de máximo. También se contiene el viento, que solo se mantiene en la costa Noroeste hasta las nueve de la mañana.

