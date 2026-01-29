Triple alerta en Ferrolterra: la comarca se prepara para el enésimo temporal de enero

Imagen del temporal Ingrid en la zona de Meirás Jorge Meis

Toda la costa gallega, excepto A Mariña lucense, está de nuevo en alerta roja por oleaje debido a la llegada de un nuevo temporal que dejará igualmente avisos de color naranja y amarillo por vientos fuertes y una tormenta que se dejará notar desde las tres de la tarde de este viernes.

Con el foco en las tres comarcas de Ferrolterra, el primero de los frentes que se pone en marcha es el viento, que empieza siendo fuerte de 6.00 a 12.00, superando los 80 km/h, y seguirá con rachas significativas de 15.00 a 00.00 horas.

Además, del mismo nivel amarillo se espera una fuerte tormenta de 15.00 a 00.00 horas con lluvias fuertes, granizo y ventisca. En cuanto al viento en el mar, se alternarán las fuerzas 7 y 8, naranja y amarillo durante toda la jornada del viernes.

Finalmente, las olas de 00.00 a 18.00 horas podrán llegar a medir de 6 a 8 metros, con nivel naranja, pasando entonces a rojo hasta la medianoche, con la previsión de que puedan superar los ocho metros.

Ya el sábado, la alerta por olas disminuye a naranja de nuevo hasta las 18.00 horas, cuando se rebaja hasta amarillo y 4 metros de máximo. También se contiene el viento, que solo se mantiene en la costa Noroeste hasta las nueve de la mañana.