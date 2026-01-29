Los Concellos de Ferrolterra pueden acogerse a las ayudas autonómicas para actuaciones en sus archivos

Visita de Aneiros al Concello de As Somozas Xunta

La Xunta de Galicia mantiene abierto el plazo de solicitud de las subvenciones para financiar actuaciones en archivos de Concellos y entidades sin ánimo de lucro hasta el próximo 16 de febrero.

Así lo recordó la delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros, durante una visita al Ayuntamiento de As Somozas, beneficiario de una de estas ayudas en la última convocatoria. Las cuantías podrán ascender hasta los 7.000 euros por proyecto o 9.000 en el caso de las solicitudes conjuntas –no pudiendo superar el 80% de la inversión total, explica la Xunta–.

La Xunta anima desde Cedeira a solicitar las ayudas del Fempa Más información

Aneiros recordó que esta orden está dotada con 185.000 euros y pretende “contribuír a que os arquivos realicen axeitadamente as súas funcións e os cidadáns teñan acceso á información contida nos documentos, garantindo unha custodia responsable”, aseveró la delegada territorial.