Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Los Concellos de Ferrolterra pueden acogerse a las ayudas autonómicas para actuaciones en sus archivos

El plazo para presentar las solicitudes culmina el próximo 16 de febrero

Redacción
29/01/2026 18:12
Visita de Aneiros al Concello de As Somozas
Visita de Aneiros al Concello de As Somozas
Xunta
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La Xunta de Galicia mantiene abierto el plazo de solicitud de las subvenciones para financiar actuaciones en archivos de Concellos y entidades sin ánimo de lucro hasta el próximo 16 de febrero.

Así lo recordó la delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros, durante una visita al Ayuntamiento de As Somozas, beneficiario de una de estas ayudas en la última convocatoria. Las cuantías podrán ascender hasta los 7.000 euros por proyecto o 9.000 en el caso de las solicitudes conjuntas –no pudiendo superar el 80% de la inversión total, explica la Xunta–.

Un momento de la visita a Juan García Pesca S.L.

La Xunta anima desde Cedeira a solicitar las ayudas del Fempa

Más información

Aneiros recordó que esta orden está dotada con 185.000 euros y pretende “contribuír a que os arquivos realicen axeitadamente as súas funcións e os cidadáns teñan acceso á información contida nos documentos, garantindo unha custodia responsable”, aseveró la delegada territorial.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La tradición vuelve a los centros escolares naroneses de la mano de la cita “Febreiro bertoeiro”
Redacción
Locais hostelería Narón Casa Sindo y Casa Becerra

La tecnología y la hostelería se dan la mano con una nueva app exclusiva del Concello de Narón
Redacción
El socialista Aitor Bouza en el Parlamento

El PSdeG lleva al Parlamento la situación “dramática e lamentable” de las viviendas públicas de Narón
Redacción
Presentación de Fabio González nuevo jugador del Racing de Ferrol

Manuel Ansede, presidente del Racing de Ferrol: "La meteorología condiciona, pero la fase 1 de la Ciudad Deportiva debería de estar en julio"
Miriam Tembrás