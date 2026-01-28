Los siniestros marítimos que marcaron Ferrolterra en las últimas cuatro décadas

Intento de remolque, en 2019, del "Blue Star" en Ares Daniel Alexandre

El calendario de este mes de enero de 2026 marca una desgraciada efeméride que todavía es visible en la playa de arenas negras de Teixidelo, en Cedeira. Y es que se cumplen cuarenta años desde que el “Bonnie Carrier”, un buque mercante especializado en el transporte de cemento, sucumbiera a la fuerza del Atlántico frente a las costas cedeiresas.

Aquel incidente es uno más en la crónica negra de la zona, ya que desde la década de los 80 y hasta la actualidad, el litoral de la comarca ha sido testigo de naufragios de todo tipo: desde barcos de grandes dimensiones hasta otros más pequeños de la flota pesquera.

Hierro y roca

El “Bonnie Carrier” llegó a su fin en un enclave geológico único en el mundo por su arena negra no volcánica, donde seis años antes ya se deshizo contra las rocas el “Don Segundo Sombra”, un granelero de 159,53 metros de eslora y 20,75 de manga, construido en 1944 en los astilleros estadounidenses de Alabama.

El “Bonnie” se convirtió en el símbolo de una época en la que la flota mercante internacional, envejecida y castigada por las crisis económicas, navegaba al límite de su capacidad operativa. Su encallamiento, provocado por un fallo de gobierno en mitad de un temporal, dejó una huella que todavía hoy es visible. Los restos de su casco, desmantelados por la erosión y la oxidación, conviven con las rocas de la corteza terrestre del Xeoparque de Cabo Ortegal, convirtiéndose también en protagonistas de las rutas guiadas que se hacen por el territorio reconocido por la Unesco.

Participantes de una ruta guiada por la playa de Teixidelo junto a los restos oxidados del "Bonnie Carrier" Fran Canosa

Seis años antes, en 1980, el mencionado “Don Segundo Sombra” estaba siendo remolcado desde Argentina hacia su desguace en Bilbao cuando la rotura del cable frente a Punta Candieira lo dejó sin defensa ante el oleaje. Aunque por fortuna no hubo víctimas, el coste de su recuperación se dilató durante más de tres décadas y no fue hasta 2014 cuando se lograron retirar parte de sus restos de las costas cedeiresas, incluyendo una hélice de 20 toneladas.

El aislamiento de Ferrol

a percepción del peligro marítimo se adentró más, si cabe, en la costa en la década de los 90. El 13 de enero de 1998, la ría de Ferrol vivió una noche que redefinió la seguridad industrial en Galicia. El “Discoverer Enterprise”, una plataforma de perforación petrolífera de grandes dimensiones que se encontraba en construcción en el astillero de Astano, rompió sus amarras bajo un temporal de vientos huracanados que alcanzaron los 140 kilómetros por hora.

La magnitud del suceso fue tal que la ciudad naval se despertó aislada. La deriva de la plataforma hacia el interior de la ría terminó impactando contra el puente de As Pías, derribando uno de sus pilares y un tramo completo –la principal vía de entrada y salida a la urbe, soportando el paso de miles de vehículos diarios–.

El "Discoverer Enterprise" tras su impacto con el puente de As Pías AEIG

Las consecuencias sociales y económicas fueron inmediatas y difíciles de olvidar aún hoy en día. El tráfico rodado tuvo que desviarse por la antigua carretera de Castilla a través de Neda –de ahí surgió el tramo de la AP9 que une Ferrol y Fene– y los mariscadores observaron con desesperación cómo los escombros del puente se asentaban sobre los bancos de almeja y berberecho de la zona de A Gándara.

La entrada del nuevo milenio trajo consigo una mayor conciencia sobre la seguridad marítima tras la catástrofe del “Erika” en Francia y, posteriormente, del petrolero “Prestige” en Galicia. En la costa Ártabra, los sucesos los protagonizaron buques con certificaciones cuestionables. Así, el 28 de febrero de 2001, el mercante “Kristal” se partió en dos a 120 millas al noroeste de Cabo Prior. Navegaba con un certificado de clasificación bajo sospecha. De los 35 tripulantes a bordo, 11 fallecieron o desaparecieron en un accidente que puso el foco en las banderas de conveniencia: embarcaciones al final de su vida útil que son destinadas a cargas “menos peligrosas” –melaza en lugar de crudo, en este caso– pero que carecen de la integridad para resistir la bravura del Atlántico.

A mediados de esa década, la tragedia golpeó con especial dureza al sector pesquero. En 2005, el hundimiento del volantero “Siempre Casina” –con base en Burela y actividad en los caladeros compartidos con la flota de Ortegal– dejó ocho muertos tras un vuelco repentino provocado por la pérdida de estabilidad al inundarse los parques de pesca. Cuatro años después (2009) tuvo lugar el primer naufragio del volantero con base en Cariño “Hermanos Landrove” a 20 millas al noroeste de Cedeira, siendo rescatados seis tripulantes –el patrón no logró sobrevivir– por el pesquero “Mercedes Número Tres”. Más allá de 2010, los sucesos estuvieron protagonizados por colisiones que acontecieron pese a la generalización de los sistemas GPS, AIS y los radares ARPA, provocadas fundamentalmente por factores humanos.

Cabo Prioriño fue el escenario, el 5 de octubre de 2011, del choque entre el pesquero artesanal “Tabar” (de 12 metros de eslora y base en Malpica) y el mercante maltés “Estesky”. En un contexto de nula visibilidad, la investigación se centró posteriormente en si el buque emitió las señales fónicas reglamentarias para niebla y si la embarcación artesanal invadió el canal de navegación del mercante. Un joven marinero de 26 años, hijo del patrón, perdió la vida en el suceso. En ese mismo año, en el mes de diciembre, se produjo otra colisión a 125 millas al norte de Estaca de Bares. En este caso estuvieron implicados el mercante “Florence” –cargado de arcilla– y el buque “Afrodita”, participando en las labores de rescate los medios aéreos gallegos –el incidente tuvo lugar en aguas internacionales y zona SAR británica–.

Ya en 2018, el nombre del cariñés “Hermanos Landrove” volvió a los titulares después de sufrir una vía de agua incontenible a 20 millas al norte de Cabo Ortegal. El informe de la investigación destacó que el patrón no utilizó la Llamada Selectiva Digital (LSD) para alertar a las autoridades, confiando en la comunicación por voz (VHF) con otro pesquero, el “Bedía”, que finalmente terminó rescatando a los siete tripulantes sanos y salvos.

Nuevas amenazas

La crónica negra marítima más reciente está protagonizada por un accidente que pudo terminar en catástrofe ecológica y que tuvo en vilo a la comarca durante largas jornadas. El 22 de noviembre de 2019, la ría de Ares revivió los fantasmas del “Mar Egeo” o el “Prestige”, después de que el quimiquero “Blue Star” encallase en las rocas de Punta Miranda tras una cadena de errores técnicos y humanos. Todo comenzó con un incendio en el guardacalor debido a una fuga de aceite térmico. El jefe de máquinas, en un intento por extinguir el fuego, activó el sistema de CO2 sin las autorizaciones necesarias, lo que provocó la parada del motor principal y un apagón total. Sin propulsión y con el ancla garreando debido a un temporal de fuerza 9, el buque fue empujado inexorablemente hacia la costa.

El quimiquero “Blue Star” permaneció en las rocas de Punta Miranda, en 2019, durante largos y angustiosos días

Durante dieciocho días, el Blue Star permaneció encaramado a las rocas, convirtiéndose en una atracción mediática y una amenaza ambiental latente. La operación de salvamento estuvo liderada por la firma holandesa Smit Salvage y coordinada por Sasemar, culminando, tras varios intentos fallidos, con el buque liberado el 10 de diciembre.

Trabajos para tratar de remolcar al "Blue Star" en 2019 Daniel Alexandre

Ya en el último lustro, destaca la tragedia del “Sempre Güeto” en 2021, que volcó y se hundió entre Cariño y Cedeira, cerca de Punta Chirlateira. La investigación del naufragio, en el que perecieron dos tripulantes, apuntó que la embarcación se había vuelto insegura después de haber pasado por una reforma para la instalación de unas grúas, que no fue acompañada de un estudio de estabilidad riguroso.

Un año después, en noviembre de 2022, la lancha de recreo “Isidoro” volcó mientras pescaba lubina cerca del faro de Estaca de Bares. En el suceso falleció uno de los tripulantes, sobreviviendo otro al agarrarse a la quilla de la embarcación y siendo rescatado por el pesquero con base en Mañón “Siempre Cicles”.

Uno de los últimos sucesos tuvo lugar el pasado 2025, cuando el “Mañón Un” naufragó en agosto a la entrada de la ría de Cedeira, después de golpear las rocas con sus bajos. Los cuatro tripulantes del pesquero fueron rescatados por el barco de Cruz Roja “LS Percebiño” –en el operativo tomaron parte también el “Helimer 402” y la embarcación de pesca “Bedía”.

Así las cosas, 40 años después de que el “Bonnie Carrier”encallase en Teixidelo, la hemeroteca sirve como un recordatorio de la vulnerabilidad del tráfico marítimo frente a las costas gallegas. La prevención de riesgos y el rigor de las inspecciones suponen una barrera ante una próxima emergencia marítima en Ferrolterra.