Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

El Xeoparque activa su distintivo de calidad turística ligado a la sostenibilidad

Las empresas de los siete municipios del territorio pueden solicitar su adhesión hasta el 8 de febrero

Redacción
28/01/2026 11:23
Foto de familia, este martes, en el Teatro da Beneficencia de la villa ortigueiresa
Foto de familia, este martes, en el Teatro da Beneficencia de la villa ortigueiresa
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El sector turístico de Ferrolterra da un nuevo paso más hacia la excelencia y la profesionalización. El Xeoparque Cabo Ortegal abrió este martes su proceso de acreditación para empresas, una herramienta voluntaria diseñada para consolidar un modelo responsable, reforzando a su vez el vínculo de las entidades locales del territorio reconocido por la Unesco. 

La presentación oficial de esta iniciativa tuvo lugar en el Teatro da Beneficencia de Ortigueira. Durante la misma, la diputada de Plans Provinciais e Asistencia a Concellos, Cristina García, detalló las claves de este procedimiento, que busca elevar la competitividad del destino mediante la mejora de la sostenibilidad, la digitalización y la calidad de los servicios. 

Esta convocatoria transversal se dirige a diversos sectores de la economía social. En este sentido, implica tanto a empresas turísticas como a productores de los sectores primario y artesanal que oferten algún tipo de actividad en los siete municipios del Xeoparque Cabo Ortegal–Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, San Sadurniño, Ortigueira y Valdoviño–. 

Formación y asistencia Más allá de otorgar un distintivo, el programa impulsado por la Diputación de A Coruña –en el marco de su Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD)– incluye acciones formativas, asistencia técnica individualizada y mejoras a corto y medio plazo, con el objetivo de que las entidades participantes puedan obtener dicha acreditación. 

La responsable provincial explicó a los presentes en Ortigueira los requisitos de acceso y los criterios básicos que deberán cumplir las empresas pendientes de obtener el sello, “co obxectivo de que o empresariado coñeza con claridade os compromisos que deberán asumir en materia de competitividade, dixitalización, sostibilidade e calidade”, aseveró la Diputación. 

Con todo, las firmas interesadas en solicitar su incorporación a esta iniciativa provincial podrán hacerlo hasta el próximo domingo 8 de febrero. El organismo explica que en el mes de abril se entregarán los distintivos a todas aquellas empresas que hayan superado el proceso de adhesión. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La película parte de la historia de una madre soltera y sus dos hijas

Sean Baker, mejor director en los Oscar 2025, en directo en Ferrol para el preestreno en el Duplex Cinema
Redacción
Imagen de una exposición realizada por el Grupo Bazán

Las fotografías de Grupo Bazán ilustran las variantes del silencio
Redacción
concerto conmemorativo do falecemento de Gonzalo Torrente Ballester

El Concello de Ferrol rinde homenaje, con flores y con música, a Gonzalo Torrente Ballester
Redacción
Imagen de archivo del Desfile de Entroido de As Pontes

Más de 7.000 euros en premios en el Entroido pontés
Redacción