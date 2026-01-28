El Xeoparque activa su distintivo de calidad turística ligado a la sostenibilidad

Foto de familia, este martes, en el Teatro da Beneficencia de la villa ortigueiresa Cedida

El sector turístico de Ferrolterra da un nuevo paso más hacia la excelencia y la profesionalización. El Xeoparque Cabo Ortegal abrió este martes su proceso de acreditación para empresas, una herramienta voluntaria diseñada para consolidar un modelo responsable, reforzando a su vez el vínculo de las entidades locales del territorio reconocido por la Unesco.

La presentación oficial de esta iniciativa tuvo lugar en el Teatro da Beneficencia de Ortigueira. Durante la misma, la diputada de Plans Provinciais e Asistencia a Concellos, Cristina García, detalló las claves de este procedimiento, que busca elevar la competitividad del destino mediante la mejora de la sostenibilidad, la digitalización y la calidad de los servicios.

Esta convocatoria transversal se dirige a diversos sectores de la economía social. En este sentido, implica tanto a empresas turísticas como a productores de los sectores primario y artesanal que oferten algún tipo de actividad en los siete municipios del Xeoparque Cabo Ortegal–Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, San Sadurniño, Ortigueira y Valdoviño–.

Formación y asistencia Más allá de otorgar un distintivo, el programa impulsado por la Diputación de A Coruña –en el marco de su Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD)– incluye acciones formativas, asistencia técnica individualizada y mejoras a corto y medio plazo, con el objetivo de que las entidades participantes puedan obtener dicha acreditación.

La responsable provincial explicó a los presentes en Ortigueira los requisitos de acceso y los criterios básicos que deberán cumplir las empresas pendientes de obtener el sello, “co obxectivo de que o empresariado coñeza con claridade os compromisos que deberán asumir en materia de competitividade, dixitalización, sostibilidade e calidade”, aseveró la Diputación.

Con todo, las firmas interesadas en solicitar su incorporación a esta iniciativa provincial podrán hacerlo hasta el próximo domingo 8 de febrero. El organismo explica que en el mes de abril se entregarán los distintivos a todas aquellas empresas que hayan superado el proceso de adhesión.