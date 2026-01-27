Ferrol y Narón: la obligación de no olvidar

Alumnado del IES Canido, en el salón de recepciones del Concello de Ferrol Jorge Meis

Un año más, los Concellos de Ferrol y Narón acogieron sendos actos institucionales en recuerdo de los millones de víctimas del Holocausto perpetrado por la Alemania nazi. Ayer hizo 81 años desde que las tropas del Ejército soviético liberaron el campo de concentración y exterminio de Auschwitz, una de las mayores vergüenzas y aberraciones de la Historia contemporánea, y las corporaciones de los dos municipios más grandes de la comarca volvieron a hacer mirar atrás para evitar que la llama de la memoria –simbolizada en las velas que se encendieron– se apague.

Como en ocasiones anteriores, además de institucional, la cita tuvo un marcado carácter pedagógico. La transmisión de la importancia de no volver a repetir el horror de aquella etapa es uno de los deberes que se impuso la Unesco cuando decidió hacer del 27 de enero el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Por eso, fueron escolares los protagonistas de sendos actos.

En Ferrol participó alumnado del IES de Canido, que pudo escuchar la inspiradora conferencia de Jorge Antonio Quindimil, coordinador del grado de Relacións Internacionais del Campus Industrial de Ferrol. El profesor invitó a los jóvenes a comprometerse y a recordar, a no mantenerse indiferentes e indolentes y a ser un ejemplo de tolerancia e integración en unos tiempos a los que, si bien es cierto que no son los de hace ocho décadas, han vuelto las turbulencias.

Antes de Quindimil fueron el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, y el alcalde, José Manuel Rey, los que se dirigieron a los jóvenes. “Este acto serve como recordatorio profundo do que pode suceder cando a Humanidade perde a empatía e o respecto cara aos demais”, dijo el regidor. Ponte, por su parte, señaló que se debe “preservar este recordo tráxico para non volver caer nos mesmos erros. Nunca máis poderemos descender a ese inferno”, apuntó, antes de recordar que el Holocausto no solo acabó con la vida de seis millones de judíos, sino también de otros tres millones de persoas de etnias o ideología “distinta á da raza elixida e superior que se autoconsideraban os nazis”.

IES As Telleiras

En el salón de plenos de Narón, los protagonistas del acto organizado conjuntamente por el Concello y la asociación Memoria Histórica Democrática fueron los alumnos y las alumnas del IES As Telleiras, que procedieron al encendido de las velas en memoria de las personas asesinadas por el nazismo.

En este caso, el acto contó con la presencia de la Fiscal Superior de Galicia, Carmen Eiró Bouza, y de la fiscal provincial de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Encarnación Mayán. La alcaldesa, Marián Ferreiro, señaló en su intervención ante el alumnado del instituto que “honrar a memoria das vítimas é un acto de responsabilidade histórica e cidadá” y recordó que “cada vela que acendemos e cada historia que lembramos fortalece o noso compromiso colectivo de non esquecer e de educar ás novas xeracións na dignidade, na igualdade e no respecto aos dereitos humanos”. Ferreiro finalizó diciendo que “a memoria é vida e a lembranza, compromiso”.