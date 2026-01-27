El estudio clínico sobre el virus sincitial se extiende a las residencias en Ferrolterra

Vacunación a un bebé en imagen de archivo Cedida

La Consellería de Sanidade anunció este lunes que el ensayo clínico Sincigal, que pretende evaluar la reducción de ingresos hospitalarios en la población adulta mediante una vacuna contra el virus respiratorio sincitial –VRS– se extiende desde ya a las residencias sociosanitarias.

De este modo, personal de enfermería que colabora en este proyecto se desplazará a los centros para informar y pedir la participación de las personas usuarias. Además, el próximo sábado y domingo los hospitales volverán a abrir para ofrecer esta posibilidad.

El único requisito es ser mayor de edad. El horario de apertura es de 10.00 a 14.00 horas y de cuatro a ocho de la tarde. Por ahora, casi 2.500 residentes en Ferrolterra han participado.