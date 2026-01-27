Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrolterra

El estudio clínico sobre el virus sincitial se extiende a las residencias en Ferrolterra

En esta fase, cualquier persona mayor de 18 años puede participar

Redacción
27/01/2026 14:54
Vacunación a un bebé en imagen de archivo
Cedida
La Consellería de Sanidade anunció este lunes que el ensayo clínico Sincigal, que pretende evaluar la reducción de ingresos hospitalarios en la población adulta mediante una vacuna contra el virus respiratorio sincitial –VRS– se extiende desde ya a las residencias sociosanitarias. 

De este modo, personal de enfermería que colabora en este proyecto se desplazará a los centros para informar y pedir la participación de las personas usuarias. Además, el próximo sábado y domingo los hospitales volverán a abrir para ofrecer esta posibilidad. 

El único requisito es ser mayor de edad. El horario de apertura es de 10.00 a 14.00 horas y de cuatro a ocho de la tarde. Por ahora, casi 2.500 residentes en Ferrolterra han participado. 

