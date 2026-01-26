Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrolterra

Lucas, el “dogfluencer” de Muros, protagoniza la campaña turística de la Mancomunidade de Ferrol

Redacción
26/01/2026 00:41
Lucas y su compañera humana, Sara Duarte, en uno de los fotogramas
Lucas y su compañera humana, Sara Duarte, en uno de los fotogramas
Cedida
La Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol volvió a presumir de ser un destino “pet-friendly” —adecuado para viajar con mascotas— en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebró esta pasada semana en Madrid

Ya lo había hecho en anteriores ocasiones, presentando la web ferrolterrapetfriendly.gal, pero esta vez han acompañado la campaña turística con un precioso vídeo protagonizado por Lucas, un golden retriever vecino de Muros que tiene más de 64.000 seguidores y es, por lo tanto, todo un “dogfluencer” que se ha recorrido la comarca de la mano de su dueña, Sara Duarte. 

Ambos aparecen en “el paraíso”, una secuencia de dos minutos en la que pasean por varios de los rincones más emblemáticos de Ferrol, Eume y Ortegal, como la Fervenza do Belelle, As Fragas do Eume, el castillo de Moeche, la Serra da Capelada, el “mejor banco del mundo” en Loiba, el muelle de Mugardos, el paseo de A Gándara, la ermita de O Porto en Meirás, los monasterios de Caaveiro y Monfero, San Andrés de Teixido, Ares, San Sadurniño, el monte de Ancos, la fortaleza ferrolana de San Felipe o el faro de Cabo Ortegal, en Cariño. 

El vídeo se puede ver en la página web y en las redes sociales de la Mancomunidade, donde acumula miles de reproducciones y un aplauso general. 

