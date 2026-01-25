Ferrolterra, un destino de revista: National Geographic se enamora de las comarcas

Puerto de O Barqueiro AEIG

Atrás quedan los tiempos en los que abrir una revista de National Geographic implicaba viajar desde la lectura a lugares como el Amazonas o las pirámides de Egipto. Las “pocas” referencias a Galicia aparecían casi siempre protagonizadas por la Catedral de Santiago o las postales veraniegas de las Rías Baixas. Sin embargo, en el último lustro, la hemeroteca digital de este medio refleja una presencia cada vez mayor del norte de la provincia coruñesa, con las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal presente en sus líneas.

La publicación, que marca el rumbo de lo que merece ser visitado a nivel mundial, ha encontrado en Ferrolterra el escenario perfecto para una nueva forma de viajar en la que coge fuerza el turismo “slow”, primando la calidad sobre la cantidad con la vista puesta en la sostenibilidad –algo por lo que también apuestan muchos organismos, como es el caso de la Diputación, con sus Plans de Sostibilidade Turística en Destino–.

En lo que respecta a la cuidad cabecera, Ferrol, “Viajes National Geographic” la presenta como una capital de la Ilustración, el Modernismo y el surf, lejos de los estigmas industriales del pasado. La revista ha dedicado artículos monográficos a ensalzar el barrio de A Magdalena y, por su puesto, su Semana Santa, “una de las diez más emocionantes de España”. La publicación ha puesto el foco, asimismo, en la costa ferrolana, describiendo a potenciales visitantes arenales como Doniños o San Xurxo, calificados en sus textos como paraísos de “bravura” oceánica.

El “Cinque Terre gallego”

La declaración del Xeoparque Cabo Ortegal por parte de la Unesco en 2023 ha actuado como un imán para los editores de la revista. Cedeira o Cariño aparecen de manera recurrente en sus listas sobre “los paisajes más impactantes de España”. Además, los acantilados junto a la Vixía de Herbeira, en la Serra da Capelada, o el pueblo de San Andrés de Teixido, son elogiados como mucho más que un lugar de vacaciones.

Con respecto a Ortegal, uno de los artículos más destacados fue, quizás, el dedicado a O Barqueiro, en Mañón. La revista comparó la disposición escalonada y colorida de sus casas marineras con la Cinque Terre italiana, igualando al pequeño puerto ortegano con uno de los destinos más más famosos del Mediterráneo. Y si de fama se trata, en esta comarca destaca un elemento que se ha ganado un reconocimiento a nivel mundial en este medio especializado en viajes: el banco de Loiba, frecuentemente citado en los listados de mejores lugares por sus vistas a los acantilados y sus impresionantes atardeceres.

Bosque encantado

Hacia el interior de Ferrolterra, la narrativa de los artículos cambia, ganando protagonismo el color verde. En este sentido, las Fragas do Eume son descritas en múltiples ocasiones como el “bosque encantado” de Galicia, ganando cada vez más protagonismo los “tesoros” que rodean a este parque natural.

Muestra de ello es uno de los más recientes –del pasado 9 de enero–, en el que el titular define Pontedeume como “el pueblo de Galicia donde un noble construyó siete iglesias, siete monasterios, siete hospitales y siete puentes”. También Monfero gana relevancia entre las líneas de la revista, mostrando la singularidad de su cenobio “abandonado”, con “una insólita fachada ajedrezada”.

Monasterio de Monfero Jorge Meis

La cobertura de esta publicación especializada en viajes ha empezado a centrarse en destinos menos manidos pero igual de atractivos de las comarcas.

Ares se destaca por su pasado indiano, diferenciándolo de otras villas marineras por esa arquitectura colorida traída de Cuba o el “impresionante retablo barroco de madera policromada” del monasterio de Santa Catalina de Montefaro.

En el caso de Moeche, el municipio ha encontrado su hueco en la revista gracias a la historia, con reportajes que narran la épica de las Revoltas Irmandiñas, destacando del castillo su “torre del homenaje de 18 metros de altura, una de las partes mejor conservadas”. Por su parte, Fene cobra presencia siendo mencionado en artículos que recopilan los mejores grafitis del mundo. De hecho, una de las obras realizadas durante la última edición del Perla Mural Fest opta de nuevo a este reconocimiento de la plataforma Street Art Cities.

Celebración del Ares Indiano Emilio Cortizas

Neda es otra de las localidades que ha protagonizado reportajes del National Geographic en los últimos cinco años. De ella se destaca la Fervenza do Belelle, un “paraíso de agua” a un paso de la ciudad.

En definitiva, la atención recurrente de esta confirma que las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal han logrado superar su antiguo papel “secundario” para posicionarse como un destino diversificado.