Una ola de casi 12 metros y vientos de 163 km/h en una madrugada de alerta roja en Ferrolterra

Un reguero de incidencias ha mantenido en vilo a los servicios de emergencias por 'Ingrid'

Marta Corral
Marta Corral
23/01/2026 09:10
Una de las salidas de los Bomberos de Ferrol en la madrugada de este viernes
Una de las salidas de los Bomberos de Ferrol en la madrugada de este viernes
Cedida
En algunas ocasiones las alertas meteorológicas parecen exageradas una vez pasados los temporales, pero en el caso de la borrasca 'Ingrid' se está cumpliendo todas las expectativas en Ferrolterra, dejando en su llegada en esta madrugada de viernes unos valores meteorológicos de récord.

De nuevo el foco, en cuanto al viento, se sitúa en la estación que MeteoGalicia tiene en Cedeira, donde se ha registrado una racha de 163,61 kilómetros por hora a las 4.30 en Punta Candieira, con una media de velocidad constante por encima de los 88 km/h.

Cerca de allí, en Estaca de Bares (Mañón), la medición de la Agencia Estatal de Meteorología muestra otra ráfaga llamativa de 157 km/h, pero lo que ha sorprendido de nuevo es el pico de oleaje del que ha quedado registro en la boya de Puertos de Estado: una ola de 11,48 metros a las 5.00 y otra de 11,25 a las 7.00 horas.

Actuación de los bomberos ferrolanos en la calle Concepción Arenal

El cuerpo municipal de bomberos completa cuatro intervenciones por elementos tirados por el fuerte viento

Más información

En el resto de estaciones de la comarca los valores son más cometidos. Así, en Ferrol, el viento máximo se registró a las 4.00 y fue de 43,51 en el interior de la ría, en el CIS de A Cabana. En Narón, se midieron 48,89 a las 4.30 y 60,83 a las 1.30 en Aldea Nova y O Val. Asimismo, en el Marco da Curra de Monfero fue de 47,70 km/h a las 2.50 y la Serra da Faladoira de Ortigueira de 103,33 a las 19.10 horas de este jueves.

Lluvia acumulada

Cariño despunta como el municipio de Ferrolterra donde más agua se acumuló en la jornada, un total de 9,4 litros por metro cuadrado. Eso sí, los chaparrones y las granizadas se han repartido a diferentes horas por las tres comarcas.

En el caso de la ciudad de Ferrol, una fuerte granizada se registró al terminar el día, pero también pasadas las 5.00 horas, acompañada de viento racheado y dejando tras de sí diversos cortes de luz en la urbe y alarmas sonando en coches y garajes. 

Oleaje en Ponzos en la tarde de este jueves
Oleaje en Ponzos en la tarde de este jueves
F. C.

No en vano, los Bomberos ferrolanos y los naroneses han tenido que afanarse durante toda la noche realizando cortes de árboles, asegurando elementos urbanos e interviniendo en tendidos eléctricos. Antes, también en la jornada del jueves se dejaron sentir los primeros efectos de 'Ingrid', que ha obligado a loa concellos a cerrar los parques infantiles.

Sigue la alerta

Este viernes están vigentes tres alertas. Una roja por olas de más de 8 metros y que durará todo el día; una naranja por viento en el mar de fuerza 8, y dos amarillas: por rachas de más de 80 km/h y por nieve en el interior por encima de los 200 metros.

Asimismo, este sábado continúa el nivel rojo hasta las 12.00 y después se rebaja a naranja por olas de 6-8 metros, continuando las posibles nevadas en amarillo hasta las 18.00 horas y naranja hasta las 9.00, disminuyendo después, por rachas en el mar de fuerza 7-8.

